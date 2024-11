Bologna ancora a secco di vittorie in questa nuova versione della Coppa dei Campioni. 1 punto soltanto guadagnato dai felsinei che hanno strappato il pari all’esordio contro lo Shaktar Donetsk per poi incappare in 2 sconfitte contro le inglesi Liverpool e Aston Villa. I ragazzi di Italiano sono in un buono stato di forma, arrivano infatti da un filotto di 8 risultati utili consecutivi in Serie A e hanno vinto le ultime 2 sfide di campionato.19:04

Il Monaco è partito bene invece mietendo una vittima illustre all’esordio, battendo il Barcellona in casa per 2-1! Poi un pari con la Dinamo Zagabria e infine la larga vittoria per 5-1 contro la Stella Rossa. Un ottimo bottino di 7 punti in 3 partite quindi che gli valgono la 4a piazza nella classifica generale. C’è stata una piccola flessione di risultati però per la squadra allenata da Adolf Hutter che non trova la vittoria in Ligue 1 dal 5 Ottobre e ha perso le ultime 2 di campionato, con il Nizza e con il modesto Angers.19:04