Pagelle Bologna-Monaco 0-1: Skorupski si arrende solo nel finale, Ndoye si accende a intermittenza

Terza sconfitta consecutiva per i rossoblù: al Dall'Ara ritmi altissimi e primo ko nella quarta giornata di Champions League, decide Kehrer

Terza sconfitta in Champions League per il Bologna, che non è riuscito a sfatare il tabù del primo gol nella massima competizione europea per club e ha perso il primo match al Dall’Ara: il Monaco si è imposto con una zampata di Kehrer all’86’ su spizzata di Embolo.

Dopo il pari all’esordio con lo Shakhtar Donetsk e le battute d’arresto contro Liverpool e Aston Villa, è maturato un altro ko per gli uomini di Italiano, stesi da quelli di Hütter. Un solo punto in classifica. Sale a 10, invece, il Monaco: quarto risultato utile di fila, seconda vittoria consecutiva, ancora imbattuto.

Bologna-Monaco, la chiave della partita

I ritmi forsennati, che hanno regalato un primo tempo spettacolare, godibilissimo, giocato a velocità supersonica, ma che sono stati pagati alla distanza. Non è mancata la voglia di misurarsi e di affrontarsi a viso aperto. Il risultato più giusto al termine di una partita piacevole sarebbe stata la parità. L’esperienza del Monaco ha fatto la differenza nel momento clou.

Tutte le emozioni di Bologna-Monaco

Bologna, top e flop

Skorupski 7: La parata più bella nel primo tempo la fa su Akliouche, ma anche Embolo e Golovin devono fermarsi davanti alla saracinesca polacca abbassata. Incolpevole sul gol di Kehrer.

La parata più bella nel primo tempo la fa su Akliouche, ma anche Embolo e Golovin devono fermarsi davanti alla saracinesca polacca abbassata. Incolpevole sul gol di Kehrer. Castro 6: Realizza un grandissimo gol, vanificato da una posizione di fuorigioco di Fabbian. Si dà un gran da fare.

Realizza un grandissimo gol, vanificato da una posizione di fuorigioco di Fabbian. Si dà un gran da fare. Beukema 5.5: Ci mette un paio di pezze provvidenziali, si proietta pure in area di rigore avversaria impegnando Majecki. Generoso e volitivo. Sbaglia solo all’86’ quando si fa anticipare di testa da Embolo, permettendo a Kehrer di approfittare della sponda e decidere la partita.

Ci mette un paio di pezze provvidenziali, si proietta pure in area di rigore avversaria impegnando Majecki. Generoso e volitivo. Sbaglia solo all’86’ quando si fa anticipare di testa da Embolo, permettendo a Kehrer di approfittare della sponda e decidere la partita. Fabbian 5.5: Fatica a incidere, nonostante corra tanto per cercare il varco giusto.

Fatica a incidere, nonostante corra tanto per cercare il varco giusto. Ndoye 5.5: Quando accelera è il solito devastante Ndoye, ma stavolta manca un pizzico di lucidità ed efficacia. Vanderson lo prende in consegna e gli impedisce di essere devastante.

Quando accelera è il solito devastante Ndoye, ma stavolta manca un pizzico di lucidità ed efficacia. Vanderson lo prende in consegna e gli impedisce di essere devastante. Iling-Junior 5: Non riesce a entrare in partita. Prevedibile.

Monaco, top e flop

Embolo 7: Sfiora il gol con una giocata fantastica: Skorupski prolunga sul palo. Fa reparto da solo. Un punto di riferimento solidissimo per i trequartisti che si muovono alle sue spalle. Unico neo il tentennamento che permette un recupero provvidenziale di Bekuma. Sul finire del match trova la spizzata che permette a Kehrer di piazzare la zampata risolutiva.

Sfiora il gol con una giocata fantastica: Skorupski prolunga sul palo. Fa reparto da solo. Un punto di riferimento solidissimo per i trequartisti che si muovono alle sue spalle. Unico neo il tentennamento che permette un recupero provvidenziale di Bekuma. Sul finire del match trova la spizzata che permette a Kehrer di piazzare la zampata risolutiva. Singo 6.5: L’ex Torino fa valere la sua forza fisica. Una diga invalicabile. Segna con uno stacco perentorio, ma si aiuta col braccio su Skorupski: gol giustamente annullato.

L’ex Torino fa valere la sua forza fisica. Una diga invalicabile. Segna con uno stacco perentorio, ma si aiuta col braccio su Skorupski: gol giustamente annullato. Kehrer 6: Castro gli crea più di un grattacapo. All’86’ è al posto giusto nel momento giusto.

Castro gli crea più di un grattacapo. All’86’ è al posto giusto nel momento giusto. Akliouche 6.5: Velocità di pensiero ed esecuzione. Piedi educati e svelti. La difesa del Bologna fatica a contenerlo.

Velocità di pensiero ed esecuzione. Piedi educati e svelti. La difesa del Bologna fatica a contenerlo. Vanderson 6.5: Ndoye è un brutto cliente, limitarlo non è un dettaglio e gli riesce. Per la serie: l’attacco è la miglior difesa, spinge e tiene l’avversario spesso bloccato in copertura.

Ndoye è un brutto cliente, limitarlo non è un dettaglio e gli riesce. Per la serie: l’attacco è la miglior difesa, spinge e tiene l’avversario spesso bloccato in copertura. Golovin 6: Va vicino al gol, con una traiettoria velenosa. Serve il miglior Skorupski per fermarlo..

Bologna-Monaco, la pagella dell’arbitro Aghayev

A dirigere la sfida tra Bologna e Monaco è stato l’arbitro azero Aliyar Aghayev, coadiuvato dagli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Quarto uomo Elchin Masiyev. Al VAR il tedesco Pascal Müller affiancato da Christian Dingert. Il fallo di Singo su Skorupski è evidente, ma c’è bisogno dell’intervento del VAR per cambiare la decisione, sbagliata, di indicare il centrocampo. Una svista che macchia una prestazione altresì sufficiente. Voto 5.5

