LIVE SIVIGLIA - MANCHESTER CITY 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Siviglia - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - Manchester City sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Siviglia-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la seconda occasione in cui Siviglia e Manchester City si incontrano in una delle principali competizioni europee; la prima ha visto i Citizens vincere sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2015/16.

Il Siviglia ha vinto solo una delle otto partite nella fase a gironi di Champions League contro squadre di Premier League (3N, 4P), battendo l'Arsenal 3-1 nel novembre 2007.

Il Manchester City ha vinto solo tre delle 13 trasferte contro avversarie spagnole nelle principali competizioni europee (2N, 8P), anche se una di queste è stata proprio in casa del Siviglia, nel novembre 2015 (3-1).

Il Siviglia si è qualificato per la Champions League per la terza stagione consecutiva; la formazione spagnola è imbattuta nella prima giornata in ciascuna delle ultime sei partecipazioni alla competizione (2V, 4N), anche se le ultime quattro si sono concluse con un pareggio, due delle quali contro avversarie inglesi (2-2 contro il Liverpool nel 2017/18, 0-0 contro il Chelsea nel 2020(21).

Il Manchester City presenzierà in Champions League per la 12ª stagione consecutiva, dal 2011/12. Solo Real Madrid (26), Barcellona (19) e Bayern Monaco (15) vantano una striscia più lunga di partecipazioni consecutive nel torneo (incluso il 2022/23). I Citizens hanno passato il turno in ciascuna delle ultime nove edizioni della competizione.

Il Manchester City ha perso due delle tre trasferte disputate nella fase a gironi della scorsa Champions League (1V) dopo aver perso solo una delle precedenti 13 gare esterne nei gironi del torneo (8V, 4N).

Il Siviglia ha vinto solo una delle ultime otto partite di Champions League (4N, 3P) e potrebbe subire due sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta da novembre 2015: una serie di quattro, due delle quali contro il City.

Questo sarà il primo incontro dell'allenatore del Man City Pep Guardiola con il Siviglia dal marzo 2012, in Liga, come tecnico del Barcellona, quando i blaugrana vinsero 2-0 grazie alle reti di Xavi e Messi. Guardiola ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Champions League contro squadre spagnole (1N, 5P), successo 2-1 in casa del Real Madrid con il Man City, nel febbraio 2020.

Ivan Rakitic ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi sei gol del Siviglia in Champions League (due gol e due assist). Il croato la scorsa stagione è diventato il marcatore più anziano di sempre del club nella competizione, all'età di 33 anni e 203 giorni, quando ha segnato contro il Wolfsburg.

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 23 gol in 19 presenze in Champions League, la media gol a partita più alta di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione (1,2) tra chi conta almeno 10 presenze nel torneo. Il norvegese ha realizzato otto reti in sei presenze con il Salisburgo e 15 in 13 con il Borussia Dortmund, con quattro delle sue marcature in due partite contro il Siviglia, nel 2020/21.

