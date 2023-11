DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Young boys? La gara tra Manchester city e Young boys si giocherà martedì 7 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Young boys? L'arbitro del match sarà Erik Lambrechts Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Young boys sarà Willy Delajod Dove si gioca Manchester city - Young boys? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Young boys? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Young boys? La partita tra Manchester city e Young boys verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Manchester City-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City ha vinto due delle sue tre partite di Champions League contro squadre svizzere, anche se entrambe le vittorie sono avvenute fuori casa. All'Etihad, i Citizens hanno subito una sconfitta per 2-1 contro il Basilea nel marzo 2018, quando il Basilea era allenato dall'attuale allenatore dello Young Boys, Raphael Wicky.

In tutte le competizioni europee, lo Young Boys non ha mai vinto nelle sue cinque trasferte in Inghilterra (2N, 3P), non riuscendo a battere quattro squadre diverse in questa serie: Spurs (1P), Liverpool (1P), Everton (1P) e Man United (1N, 1P).

Dopo aver vinto le prime tre partite di questa Champions League, il Manchester City punta a vincere le prime quattro gare del girone per la terza volta, dopo il 2017-18 e il 2020-21; potrebbe diventare solo la quarta squadra campione in carica a vincere le prime quattro gare stagionali, insieme al Bayern Monaco (2013-14 e 2020-21) e al Real Madrid (2014-15).

Lo Young Boys non ha mai vinto fuori casa in Champions League, pareggiando due volte e perdendo cinque. Tuttavia, ha evitato la sconfitta in ciascuna delle ultime due gare esterne, pareggiando 1-1 contro il Manchester United e 2-2 contro la Stella Rossa.

Il Manchester City è imbattuto da 27 partite casalinghe in Champions League (25V, 2N). Solo una squadra inglese è rimasta più a lungo senza sconfitte interne in Coppa dei Campioni/Champions League: il Liverpool, che arrivò a 30 gare casalinghe di fila senza sconfitte tra il 1976 e il 2001 (26V, 4N).

Lo Young Boys – che detiene il record per maggior numero di partite giocate in Champions League senza mai un clean sheet (15) – è la seconda squadra per tiri subiti (67), la prima per tiri incassati nello specchio (32) e la seconda per valore di Expected Goals contro (9.6) nella fase a gironi di questa stagione.

Il Manchester City – che ha la media di possesso palla più alta in questa Champions League (70.6%) – ha completato il 90.2% dei passaggi sotto pressione in questa stagione, record del torneo in corso.

Rodri del Manchester City è il giocatore con più passaggi riusciti (302) e il secondo per metri percorsi palla al piede (663 m) in questa Champions League; ha preso parte a quattro gol nelle ultime otto presenze (3 gol, 1 assist), dopo non aver mai partecipato ad una rete nelle prime 43 gare giocate nella competizione.

Meschack Elia ha segnato tre gol in nove presenze in Champions League con lo Young Boys, segnando in tre diverse partite, tutte perse: è solo il terzo giocatore a perdere tutte le sue prime tre gare in cui ha trovato la rete nella competizione, con Artem Milevskiy (2006-09, Dynamo Kyiv) e Mbwana Samatta (2019, Genk).

Erling Haaland ha segnato 24 gol in 20 presenze nella fase a gironi della Champions League (8 in 6 partite con il Salisburgo, 9 in 7 con il Borussia Dortmund, 7 in 7 con il Manchester City), record per un giocatore nelle sue prime 20 gare in questa fase – il precedente primato era di Harry Kane, con 18 reti.

Dove vedere Manchester City-Young Boys di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Manchester City-Young Boys si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Manchester City-Young Boys è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

