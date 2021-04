Dove si gioca la partita:



Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Città: Sevilla

Capienza: 44000 spettatori20:09

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Porto - Chelsea, partita di andata dei quarti della Champions League 2020/21.20:09

Al Sánchez-Pizjuán di Siviglia, il Porto e il Chelsea si giocano l’accesso alle semifinali. Due squadre rivelazione di questa edizione della Coppa dalle “grandi orecchie”: i portoghesi infatti hanno eliminato la Juventus agli ottavi, con l’incredibile 3-2 per i bianconeri ai supplementari all’Allianz Stadium; mentre gli inglesi hanno avuto la meglio sull’Atletico Madrid agli ottavi con un doppio successo. Due squadre “speciali”, come il doppio ex allenatore Mourinho, pronte a giocarsi dei quarti di finale mai banali per Porto e Chelsea. I biancazzurri non vincono un quarto di finale da 17 anni, quando si aggiudicarono la Coppa dei Campioni, i Blues invece hanno una tradizione positiva ai quarti di finale di UEFA Champions League.20:14

Sono arrivate le formazioni ufficiali. Così dunque si schiera il PORTO (4-4-2): Marchesin - Manafá, Mbemba, Pepe, Sanusi - Corona, Grujic, Uribe, Otávio - Marega, Diaz. A disposizione: Ramos, Sarr, Leite, Manu, Baró, Felipe Anderson, Loum, Vieira, Martinez, Evanilson, Conceição, João Mário. All. Sérgio Conceição20:22

L'undici di partenza invece degli ospiti del CHELSEA (3-4-3): Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovacic, Chilwell - Mount, Werner, Havertz. A disposizione: Kepa, Caballero, Emerson, Marcos Alonso, Zouma, Thiago Silvia, Pulisic, Kanté, Ziyech, Hudson-Odoi, Giroud, Abraham. All. Thomas Tuchel.20:23

Rispetto alla vittoria per 2-1 contro il Santa Clara in campionato, allungando così la striscia di imbattibilità in campionato a 19 partite, il tecnico dei Dragoni non potrà disporre del suo bomber Sérgio Oliveira, con 19 reti in stagione di cui 5 in Champions League. In avanti così c’è Diaz al posto di Taremi anche lui squalificato, mentre mezzala giocherà Grujic. Tornano Corona e Manafá in fascia come nel ritorno degli ottavi contro la Juve. Squalificati: Mehdi Taremi e Sérgio Oliveira. Indisponibili: Diogo Costa.20:33

Reduce dalla prima sconfitta in 15 gare dall'approdo in panchina di Thomas Tuchel, il 5-2 di sabato contro il West Bromwich Albion in Premier League ha lasciato molti strascichi in casa Chelsea. C’è molto nervosismo dopo i litigi in campo tra Azpilicueta e James e la rissa sfiorata tra Kepa e Rüdiger in allenamento. Il tecnico ha cercato si spegnere i toni polemici, accogliendo il ritorni di Mount, Kanté e Abraham guariti dal Covid-19 e dall’inizio in panchina. Rispetto alla sfida con il WBA, non c’è Thiago Silva in mezzo alla difesa, mentre Pulisic e Ziyech lasciano posto a Mount e Werner. Sorpresa in attacco: c’è Havertz al posto di Giroud, protagonista del passaggio del turno contro l'Atletico Madrid. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.20:34

Sarà lo sloveno Slavko Vinčić l’arbitro del match.20:35

PORTO MINA VAGANTE - Prima della sconfitta contro la Juventus nel ritorno degli ottavi, i Dragoni arrivanano da sei partite senza sconfitte in questa UEFA Champions League; quella è stata la prima sconfitta del Porto nella competizione dal 3-1 della prima giornata in casa del Manchester City.20:39

CHELSEA, OK CON LE PORTOGHESI - La formazione Blues ha vinto il 75% delle partite di Champions League contro avversarie portoghesi (9V 1N 2P); solo contro squadre spagnole ha ottenuto più successi nel torneo (13).20:48