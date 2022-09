LIVE NAPOLI - LIVERPOOL 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gli azzurri, imbattuti in questo inizio di stagione in Serie A, ritornano a calcare il campo della massima competizione europea dopo due stagioni d'assenza affrontando i Reds, vicecampioni in carica in Champions League.19:58

PREPARTITA

Napoli – Liverpool è valevole per la prima partita della fase a gironi della Champions League 2022/2023, girone A.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli – Liverpool sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández.

Il Napoli inizia stasera la sua avventura europea in Champions affrontando quella che è una delle favorite al titolo finale, il Liverpool di Klopp. Entrambe le squadre si trovano inserite nel girone A insieme ad Ajax e Rangers.

Dopo due anni di assenza in Champions, il Napoli cambia poco rispetto al match contro la Lazio per la sua partita di esordio: mister Spalletti dovrebbe inserire Politano al posto di Lozano che quindi siederà in panchina. Dubbio Osimhen che ha svolto un lavoro personalizzato: una decisione finale verrà presa dopo la rifinitura. Spalletti in conferenza stampa è stato molto chiaro: il Napoli punta a vincere stasera. Alla domanda se firmerebbe per un pareggio ha riposto: “No. Vorrebbe dire andare a limitare quanto fatto in una grande partita. Torniamo in Champions e affrontiamo subito una squadra fortissima, daremo il massimo per fare una prestazione all’altezza. Non andiamo in campo per i complimenti, ma per provare a vincere“.

Il Liverpool di Klopp non è partito benissimo in Premier League: 2 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta che lo piazzano al settimo posto in classifica. Klopp dovrebbe confermare Nunez al centro dell’attacco, con Salah e Luis Diaz ai lati. In difesa dovrebbe essere Joe Gomez a schierarsi insieme a Van Djik.

Probabili formazioni Napoli-Liverppol

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp

Dove vedere Napoli-Liverpool in diretta TV e streaming

Napoli-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 7 settembre. In TV e streaming la partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon.

Napoli-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità