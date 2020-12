Novità tattica per Luis Castro che complice l'assenza di Moraes e le non perfette condizioni di Dentinho inserisce un centrocampista in più, Maycon, in luogo di una punta con Tete, Marlos e Taison a formare il tridente senza riferimento centrale. Per il resto conferme per Stepanenko e Kovalenko in mediana e per la coppia di difensori centrali formata da Bondar e Vicao.20:14

Buone notizie per Conte che grazie al recupero in extremis di Barella può confermare il cuore del centrocampo visto contro il Monchengladbach con l'ex Cagliari e Gagliardini a supporto di Brozovic mentre sulle fasce spazio per Hakimi e Young, vincitori dei rispettivi ballottaggi con Darmian e Perisic. In difesa nessuna sorpresa con Skriniar e Bastoni al lati di De Vrij.20:04

Dei quattro precedenti, Il pareggio senza reti dell'andata è l'unico scontro disputato in Champions League tra le due squadre; completano il bilancio il netto successo nerazzurro nella semifinale di Europa League della scorsa stagione e poi una vittoria e un pari, sempre in favore dei milanesi, nel doppio confronto di qualificazione alla Champions League 2005/06.20:16

A San Siro sfida cruciale per i nerazzurri che, ultimi nel girone, hanno l'obbligo della vittoria per mettere al sicuro l'Europa League e poter sperare in buone notizie dalla Spagna dove un risultato diverso dal pari tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach garantirebbe la qualificazione alla fase successiva; concrete possibilità di qualificazione però per gli ucraini che forti del secondo posto nel Gruppo B in caso di vittoria passerebbero il turno indipendentemente dal risultato maturato tra spagnoli e tedeschi.19:50

Inter - Shakhtar Donetsk è valevole per l'ultima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Shakhtar Donetsk sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Pawel Gil.

Dopo 5 partite il girone B è ancora tutto da decidere. Sarà l'ultima giornata a decretare chi passa agli ottavi di finale. Il Borussia Monchengladbach si trova per ora in testa con 8 punti, una lunghezza di vantaggio su Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Chiude la classifica l'Inter con 5 punti. L'Inter per passare agli ottavi di finale deve quindi stasera vincere contro lo Shakhtar e sperare che tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid non finisca in pareggio. Emergenza centrocampo per Conte: assenti Arturo Vidal, Radja Nainggolan e Nicolò Barella. Sembra quindi possibile che stasera possa giocare dal primo minuto Eriksen a centrocampo assieme a Gagliardini e Brozovic, sugli esterni Hakimi a destra e Young sulla corsia opposta. In difesa sicuri Skriniar, De Vrij e Bastoni mentre l'attacco dovrebbe essere composto dall'intoccabile Lukaku e Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodô, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. All. Luis Castro

Dove vedere Inter - Shakhtar Donetsk di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Inter - Shakhtar Donetsk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

