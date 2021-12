LIVE ATALANTA - VILLARREAL 0-1 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori19:45

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Villarreal, match valido per la sesta giornata del Gruppo F di Champions League.19:45

Al Gewiss Stadium di Bergamo, imbiancato dalla fitta nevicata che ha colpito Bergamo nel tardo pomeriggio, vanno in scena Atalanta e Villarreal per un vero e proprio sedicesimo di finale. Chi vince passa agli ottavi con gli spagnoli che hanno a disposizione anche il pareggio per agguantare la fase successiva. Occasione ghiottissima per fare ancora una volta la storia per gli uomini di Gasperini che possono centrare il terzo passaggio agli ottavi di finale in altrettante partecipazioni alla massima competizione europea per club.19:52

Momento di forma non esaltante per gli ospiti, guidati da Lopetegui, che, ad eccezione del match di Copa del Rey vinto 8-0 contro i dilettanti del Victoria La Coruna, non trovano la vittoria dall'1-0 del 7 novembre sul Getafe. Da allora un pareggio a Vigo contro il Celta e solo sconfitte con Manchester United, Barcellona e Siviglia. Stasera però gli spagnoli scendono in campo con la certezza matematica dell'Europa League e con due risultati utili su tre a disposizione per eliminare l'Atalanta. Da vedere dunque quale sarà il tema tattico del Sottomarino Giallo.19:58

Se il Villarreal non gode di ottima forma recente, non si può certo dire la stessa cosa per l'Atalanta che, in campionato, è risalita fino al quarto posto a sole quattro lunghezze dal Milan capolista e in assoluto non perde una partita dal 3-2 di Old Trafford contro lo United. Da allora 6 vittorie e 4 pareggi in tutte le competizioni e ambiente caricato a mille per l'incontro di stasera. C'è però da dire che i bergamaschi in questo girone si sono dimostrati allergici alla vittoria, ottenendone solo una contro lo Young Boys al Gewiss Stadium.20:05

Nel match di andata, disputato all'Estadio de la Ceramica, Freuler portò in vantaggio i neroblu, poi superati dalle reti di Trigueros e Danjuma. Nel finale il pareggio di Robin Gosens, oggi grande assente della gara per infortunio.13:20

Arbitro del match l'inglese Taylor, coadiuvato dai connazionali Beswick e Nunn. Quarto uomo England. Al VAR Kavanagh con Hatzidakis AVAR.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: Atalanta col solito 3-4-1-2. Musso - Toloi, Demiral, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle - Pessina - Ilicic, Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Pezzella, Muriel, Koopmeiners, Piccoli, Malinovskyi, Zappacosta, Lovato, Djimsiti, Pasalic, Miranchuk.20:11

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-4-2 per il Villarreal. Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Estupinan - Moi Gomez, Capoué, Dani Parejo, Alberto Moreno - Gerard Moreno, Danjuma. In panchina: Asenjo, Jorgensen, Dani Raba, Chukwueze, Mandi, Ruben Pena, Mario Gaspar, Dia, Manu Trigueros, Pedraza, Iborra, Paco Alcacer.13:20

Gasperini conferma dieci undicesimi della squadra uscita vincitrice dal confronto col Napoli. Tra i titolari non ci sono Zappacosta, acciaccato ma comunque in panchina, e Malinovskyi. Al loro posto Hateboer e Ilicic. Tra i pali confermato dunque Musso, davanti a lui il trio Toloi, Demiral, Palomino. De Roon e Freuler in mezzo al campo e Maehle a destra. In attacco c'è Pessina dietro alle punte Ilicic e Zapata, con licenza di svariare per lo sloveno.20:18

Quattro cambi per Lopetegui rispetto alla sconfitta subita a Siviglia. In difesa, insieme ai confermati Foyth, Raul Albiol e Pau Torres, c'è Estupinan al posto di Pedraza sull'out di sinistra. A centrocampo Moi Gomez scala a destra col suo posto a sinistra che viene preso da Alberto Moreno. In mezzo confermati Capoué e Dani Parejo. Le due punte saranno Gerard Moreno e Danjuma. Panchina quindi per Manu Trigueros e Paco Alcacer.18:45

Neve fittissima al Gewiss Stadium dove si attende il secondo sopralluogo dell'arbitro inglese Taylor per capire il da farsi. La disputa del match non sembra così scontata come qualche decina di minuti fa. 20:23

Sopralluogo dell'arbitro in corso. Nel frattempo gli addetti stanno provvedendo a spalare la neve accumulatasi sul terreno di gioco. Le squadre sono in campo per il riscaldamento.20:33

Arriva la decisione ufficiale: si gioca. Il calcio d'inizio è previsto per le 21, probabilmente si aspetterà qualche minuto in più per permettere una pulizia completa del campo. Nel frattempo l'intensità della nevicata è leggermente diminuita.20:39

Ufficiale anche l'orario del calcio d'inizio: si parte alle 21.20.20:47

Altra decisione ufficiale: la partita è rinviata a domani alle ore 19. Il terreno era stato pulito a dovere ed è dotato di riscaldamento ma la nevicata, che per qualche minuto è diminuita, ha ripreso forza col passare dei minuti e ha fatto sì che la UEFA optasse per il rinvio.13:21

A breve in campo Atalanta e Villareal dopo il rinvio per neve di ieri.18:38

3-4-1-2 per l'Atalanta: Musso - Palomino, Demiral, Toloi - Maehle, Freuler, De Roon, Hateboer - Pessina - Zapata, Ilicic.18:42

4-4-2 per il Villareal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupinan - Gomez, Capoue, Parejo, A. Moreno - G. Moreno, Danjuma.18:44

Tutto pronto per la super sfida. L'Atalanta si gioca l'accesso agli ottavi con un solo risultato utile possibile: la vittoria. In caso di pareggio o sconfitta, i bergamaschi finiranno in Europa League. 18:54

INIZIA ATALANTA-VILLAREAL. Prima palla per gli ospiti.19:00

3' GOL! Atalanta-VILLAREAL 0-1. Rete di Danjuma. Parejo approfitta di un'incomprensione tra De Roon e Demiral, che non intervengono su una palla a centrocampo, per lanciare Danjuma verso la porta. Il numero 15 infila Musso.19:05

6' L'Atalanta reagisce subito facendo girare palla e cercando di aumentare la pressione.19:06