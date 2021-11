LIVE ROMA - ZORYA LUHANSK 3-0 CONFERENCE LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

La Roma affronta gli ucraini dello Zorya Luhansk nella quinta giornata del Girone C di Conference League. Partita delicata per quanto riguarda la qualificazione al prossimo turno, ma con una vittoria i giallorossi sarebbero agli ottavi di finale.16:49

Interessante un dato sulla squadra di Mourinho e sulle squadre ucraine, che sono infatti le avversarie che la Roma ha affrontato più volte in competizioni europee, 13, senza mai pareggiare: sette successi e sei sconfitte finora.16:53

Formazione ROMA (3-4-3): Rui Patricio - Mancini, Smalling, Kumbulla - Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy - Carles Perez, Zaniolo, Abraham. A disposizione: Tripi, Ibanez, Reynolds, Missori, Pellegrini, Bove, Diawara, Darboe, Shomurodov, Mayoral, Zalewski, Fuzato.20:31

Formazione ZORYA (4-4-2): Matsapura - Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho - Kabaiev, Buletsa, Cvek Khomchenovskyi, Sayyadmanesh - Zahedi, Gromov. A disposizione: Snurnitsyn, Khomchenovskyi, Nazaryna, Owusu, Cristian, Gladkiy, Alefirenko, Saputin, Zhylkin.20:32

Nella Roma torna Zaniolo dal primo minuto, con lui in avanti ci sono Carles Peres e Abraham, che agirà da punta centrale. In difesa torna titolare Smalling, che firma il terzetto difensivo con Mancini e Kumbulla. Ospiti in campo con il 4-4-2, in attacco la coppia Zahedi e Gromov.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - ZORYA. Arbitra Kovacs.21:01

1' SUBITO MKHITARYAN VICINO AL GOL! Azione in velocità ma viziata da un fuorigioco. Zaniolo serve l'armeno il quale calcia di precisione e manda di un soffio a lato.21:02

3' ANCORA ROMA! Zaniolo serve Abraham in area, l'inglese da un passo impatta male e manda clamorosamente a lato.21:04

7' Calcio d'angolo Zorya, schema con palla all'indietro e tentativo dalla distanza di Juninho, manda in angolo Rui Patricio.21:09

10' Gli ospiti dopo un inizio in apprensione, stanno ora prendendo le misure.21:10

13' Incursione di Juninho in area e tiro cross, Rui Patricio smanaccia.21:13

15' GOL! ROMA - Zorya 1-0! Rete di Carles Perez. Affondo di Zaniolo che serve sulla fascia El Shaarawy, il farone di esterno serve in area Carles Perez che calcia di prima e trafigge Matsapura.



19' Provano a riorganizzarsi gli ospiti, ma la Roma ogni volta che accelera da l'impressione di poter far male.21:20

22' Conclusione di Cvek centrale, blocca senza problemi Rui Patricio.21:23

24' Si libera sulla trequarti Zaniolo e fa partire un tiro di potenza con il sinistro. Palla alta.21:25

28' ANCORA ZANIOLO! Conclusione in diagonale dalla destra, si distende e manda in angolo Matsapura.21:28

31' PILLOLA STATISTICA: Carles Pérez ha segnato in due presenze da titolare di fila per la prima volta con la maglia della Roma in tutte le competizioni.21:31

32' Zaniolo entra in area dalla destra, apre l'interno provando la conclusione angolata, ma un grande recupero della difesa dello Zorya manda in angolo.21:33

33' GOL! ROMA - Zorya 2-0! Rete di Zaniolo. Coast to coast di Veretout che arriva al limite dell'area e serve Zaniolo, botta di potenza con il destro e palla in rete.



38' Lungo lancio per Carles Perez che controlla, arriva al limite e prova la conclusione con il sinistro. Blocca Matsapura.21:39

40' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Calres Perez punta l'uomo e viene atterrato da Kabaev.21:41

41' SBAGLIA IL RIGORE VERETOUT! Il francese apre il destro cercando l'angolo alla sinistra di Matsapura, ma il portiere ci arriva.21:47

45' Fine primo tempo: ROMA - ZORYA 2-0.21:46

Roma in controllo della gara grazie al doppio vantaggio firmato da Carles Perez e Zaniolo. Nel finale Veretout sbaglia il rigore del possibile 3-0.21:46

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - ZORYA.22:02

46' Sostituzione nello Zorya, entra Nazaryna per Gromov.22:03

46' Sostituzione Shahab Zahedi Oleksandr Gladkyi22:06

46' GOL! ROMA - Zorya 3-0! Rete di Abraham. Subito in rete la Roma, Zaniolo brucia in velocità Imerekov e entra in area servendo una palla morbida per Abraham che deve solo depositarla in rete.



47' ANCORA ABRAHAM! Tiro a giro dal limite, palla di poco a lato.22:05

52' VICINA AL GOL LA ROMA! Azione corale con Carles Perez che serve El Shaarawy, l'esterno mette un pallone teso in area ma Abraham impatta male.22:09

54' Roma in totale controllo della gara, lo Zorya fa ora fatica a recuperare palloni.22:12