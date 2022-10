LIVE HEART OF MIDLOTHIAN - FIORENTINA 0-2 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Hearts e Fiorentina, incontro valido per la terza giornata di Europa Conference League.20:09

Nella terza giornata del gruppo A di Conference League la Fiorentina affronta in Scozia gli Hearts con l'obiettivo di conquistare i tre punti per restare in corsa per la qualificazione. La squadra di Italiano arriva dal pareggio interno contro RFS (1-1, rete di Barak) e dalla netta sconfitta in Turchia contro il Basaksehir (3-0). Ferma a quota 1 punto, la Viola la seconda forza del girone.20:12

Sarà una Fiorentina priva di Barak e Sottil, oltre che dello squalificato Ikonè e dell'infortunato di lungo corso Castrovilli. Il ceco, alle prese con noie muscolari, si è allenato a parte mentre l’attaccante continua ad avere problemi alla schiena che ne limitano l'attività fisica.20:13

FORMAZIONE HEARTS (4-3-3): Gordon; Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay. Allenatore: Neilson.20:13

FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano.20:13

Vincenzo Italiano sceglie il trio d'attacco formato da Kouamé, Jovic e Saponara per affrontare l'insidiosa trasferta scozzese. In panchina Cabral e Nico Gonzalez. Davanti a Gollini, confermato nonostante le prestazioni altalenanti dell'ultimo periodo, gioca Terzic terzino destro e al centro la coppia formata da Igor e Martinez Quarta, con Milenkovic inizialmente in panchina. A centrocampo Amrabat sarà affiancato da Bonaventura e Mandragora.20:17

Gli scozzesi, allenati da Robbie Neilson, sono al settimo posto in Scottish Premiership a quota 13 punti in classifica e arrivano dalla sonora sconfitta casalinga contro i Rangers (0-4) rimediata sabato scorso. Gli Hearts si affidano a Shankland a guidare il reparto offensivo, sostenuto dal trio di trequartisti composto da Ginnelly, Grant e McKay. In difesa, a sorpresa, viene confermato il quartetto difensivo disastroso in campionato davanti a Gordon.20:24

Tutto pronto al Tynecastle Park di Edimburgo. Squadra già al centro del campo, insieme alla terna arbitrale dell'incontro, e che commemorano con un minuto di silenzio le vittime del Kanjuruhan Stadium in Indonesia.21:01

1' SI COMINCIA! Primo pallone dell'incontro giocato dalla Fiorentina.21:02

1' Sbaglia in impostazione Martinez Quarta, ma non ne approfitta la squadra di casa. Pescato in fuorigioco Shankland sul suggerimento di Ginnelly.21:04

4' GOL! Hearts-FIORENTINA 0-1! Rete di Mandragora. Passa subito in vantaggio la squadra di Italiano a Edimburgo. Terzic si sposta il pallone sul mancino e mette dentro un pallone interessante per l'inserimento del centrocampista viola. Colpo di testa a botta sicura che non lascia scampo a Gordon sul secondo palo.



6' Altro inserimento a destra di Terzic che scarica a Kouamé in sovrapposizione. Cross di prima intenzione che, però, non trova nessun compagno pronto a ribattere a rete.21:09

7' Giocata personale e serpentina da parte di Saponara che dalla distanza scarica il sinistro. Conclusione che non trova lo specchio della porta.21:09

9' Discesa di Halliday a sinistra e cross verso il secondo palo. Arriva di gran carriera Smith, ma il suo colpo di testa è facile preda di Gollini.21:12

12' Apertura a memoria di Martinez Quarta verso Biraghi, libero di scendere a sinistra. Servito l'inserimento di Mandragora, il cui cross viene deviato in angolo dalla difesa scozzese.21:15

13' OCCASIONE FIORENTINA! Calcio d'angolo pennellato di Biraghi col mancino verso il cuore dell'area. Jovic stacca di testa ma spedisce alto sopra la traversa.21:15

15' Scambio in velocità tra Saponara e Jovic, con il fantasista viola che entra in area di rigore e scucchiaia verso il secondo palo. Bonaventura non trova un buon impatto di testa, ma costringe la difesa degli Hearts a rifugiarsi ancora in angolo.21:17

18' Fiorentina che domina in Scozia. Altra giocata di Jovic d'esterno per l'inserimento di Mandragora, ma il cross dell'ex Toro viene deviato in angolo.21:20

21' OCCASIONE FIORENTINA! Igor parte palla al piede col sinistro e con personalità prova la conclusione dalla distanza. Mancino potente e preciso, deviato da Gordon in corner.21:23

24' Jovic tenta in tutti i modi di sbloccarsi e trovare la rete questa sera. Conclusione dalla distanza che non trova la porta.21:26

25' AMMONIZIONE HEARTS: cartellino giallo per Kingsley.21:28

28' Kouamé si gira in un fazzoletto e crossa immediatamente col mancino. Jovic impatta di testa ma la sua frustata non impensierisce Gordon.21:30

31' La giocata di Igor mette in difficoltà Gollini sulla pressione di Cochrane, costretto a rifugiarsi in rimessa laterale. Tanto basta per accendere il pubblico di casa che sospinge con forza la squadra scozzese.21:34

33' Fallo contestato dai giocatori degli Hearts. Ginnelly si era ritrovato a tu per tu con Gollini, ma l'arbitro Lambrechts vede un fallo da parte di Shankland su Amrabat.21:36

35' Dopo un avvio piuttosto balbettante, sta crescendo col passare dei minuti la squadra di Neilson. Fiorentina che ha perso un po' di smalto rispetto ai primi minuti di gioco.21:39

38' Fa fatica la squadra di Italiano a trovare spazio tra le linee, ancora piuttosto in ombra Kouamé e Saponara alle spalle di Jovic.21:41

41' Lancio dalle retrovie da parte di Martinez Quarta a cercare lo scatto di Jovic alle spalle della difesa scozzese. Ottimo anticipo di Neilson che si appoggia di testa al proprio portiere.21:44

43' GOL! Hearts-FIORENTINA 0-2! Rete di Kouamé. Biraghi mette al centro un cross radente per l'arrivo di Kouamé sul primo palo che ci prova col tacco. Respinge la difesa scozzese, ma il pallone non esce dall'area di rigore e l'attaccante ivoriano ribadisce in rete con una sforbiciata spettacolare. Raddoppio viola allo scadere della prima frazione.



45' Due minuti di recupero segnalati dal direttore di gara belga Lambrechts.21:48

45'+2' OCCAISONE FIORENTINA! Kouamé si ritrova un pallone interessante in area di rigore che, sul rimbalzo, mette d'esterno dentro. Mandragora anticipa tutti, ma trova la grande risposta di Gordon.21:49

45'+2' OCCASIONE HEARTS! Errore incredibile di Saponara nella sua area di rigore che lascia a Ginnelly l'occasione di battere a rete da due passi. Il destro dello scozzese viene parato da un super intervento di Gollini coi piedi.21:50

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Hearts-Fiorentina 0-2.21:50

Si conclude la prima frazione al Tynecastle Park di Edimburgo. La Fiorentina è sopra 2-0 in casa degli Hearts dopo un primo tempo di assoluto livello. Gli uomini del tecnico Italiano conducono la gara sin dall'inizio, trovando immediatamente la rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Mandragora sull'assist di Terzic. Il raddoppio arriva sul finire di tempo, grazie alla grande giocata in acrobazia di Kouamé in area di rigore che non lascia scampo a Gordon. Nei minuti di recupero Gollini chiude lo specchio a Ginnelly, riscattandosi con una grande parata sul centrocampista scozzese.21:53

46' RICOMINCIA IL MATCH! Possesso tra i piedi della squadra di casa.22:05

46' Subito accelerata degli Hearts sulla corsia sinistra, grazie alla grande giocata di McKay. Cross verso il primo palo, respinto con affanno dalla difesa viola.22:06

46' SOSTITUZIONE FIORENTINA: esce Igor, entra Milenkovic.22:06

47' Ginnelly vince il duello con Martinez Quarta e mette sul secondo palo un cross preciso per l'inserimento di McKay. Sinistro al volo che non trova la porta da buona posizione.22:07

48' ESPULSIONE HEARTS: cartellino rosso per Neilson.22:08

48' HEARTS IN DIECI UOMINI! Jovic scatta al di là della difesa scozzese, ma viene atterrato al limite dell'area dall'intervento scomposto di Neilson. L'arbitro Lambrechts non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.22:09

49' Punizione battuta da Biraghi sopra la barriera. Deviazione in calcio d'angolo della difesa scozzese.22:09