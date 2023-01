Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.20:35

I nerazzurri si tuffano sulla coppa nazionale dopo il pareggio per 2-2 in casa del Monza, nel quale si sono fatti riprendere in pieno recupero dai brianzoli. Nelle prime due partite del 2023, però, la squadra di Simone Inzaghi è imbattuta, avendo battuto il Napoli nel match successivo alla pausa natalizia.20:38

I ducali, invece, non scendono in campo in Serie B dal giorno di Santo Stefano, quando hanno pareggiato per 2-2 in casa del Venezia. La squadra di Fabio Pecchia è in piena zona playoff, al sesto posto e a nove punti dalla Reggina seconda in classifica, posizione che varrebbe la promozione diretta in Serie A.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. A disposizione: Cordaz, Brazao, Skriniar, Acerbi, Darmian, Bellanova, Dimarco, Fontanarosa, Zanotti, Carboni, Kamate, Stankovic, Dzeko, Curatolo.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Parma si schiera in campo con un 4-3-3: Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Sohm, Bernabé, Estevez; Benedyczak, Vazquez, Man. A disposizione: Chichizola, Corvi, Circati, Coulibaly, Bonny, Juric, Hainaut, Camara, Inglese, Mihaila, Tutino, Charpentier.20:53

Tanti indisponibili per Inzaghi, che deve rinunciare ad Handanovic in porta, al trio di centrocampo titolare formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, oltre a Lukaku, out per un'infiammazione ai tendini del ginocchio. L'ex allenatore della Lazio ha convocato diversi ragazzi della Primavera per sopperire alle assenze e qualcuno potrebbe avere la possibilità di esordire in maglia nerazzurra già stasera.20:49

Pecchia ritrova Buffon, che era assente per infortunio dallo scorso 1 ottobre. Recuperano solo per la panchina, invece, Ansaldi e Charpentier. Non è a disposizione, infine, Cobbaut.21:03

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Tra pochi minuti l'arbitro Alessandro Prontera darà il via al match.20:54

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Parma. Il primo pallone del match è giocato dagli ospiti.21:00

2' Mkhitaryan viene servito in vericale, guadagna la linea di fondo e crossa. Buffon esce e blocca in presa alta.21:02

3' D'Ambrosio sbaglia il rinvio e colpisce Benedyczak. Il pallone arriva a Vazquez che prova a calciare sul secondo palo. Conclusione debole, blocca Onana.21:03

6' L'Inter muove velocemente il pallone alla ricerca di un varco nella compatta difesa parmense.21:06

9' Lancio in profondità di Osorio alla ricerca di Sohm. Troppo lungo, il pallone finisce in fallo laterale.21:09

12' Corner di Asllani battuto verso il secondo palo. Il pallone viene messo fuori da Osorio e il Parma si risistema.21:12

15' PILLOLA STATISTICA: L’ultimo precedente tra Inter e Parma in Coppa Italia è stato negli ottavi di finale dell’edizione 2005/06 – in quell’occasione i nerazzurri passarono il turno nella doppia sfida grazie a un successo per 1-0 all’andata e a un pareggio a reti inviolate al ritorno. 21:15

18' Man va via sulla destra e prova il cross. Bastoni interviene deviando in corner.21:18

21' Correa serve Gosens nello spazio e il tedesco cerca il cross basso dal fondo. Balogh anticipa tutti e allontana.21:22

23' OCCASIONE PER GAGLIARDINI! Bastoni cambia gioco per Gosens che scarica al limite dell'area per il numero 5. L'ex Atalanta prova la conclusione di prima, che esce di centimetri.21:25

26' Prima sostituzione per il Parma. Problema fisico per Dennis Man, al suo posto Stanko Jurić.21:26

28' Sohm ha preso il posto di Man nel tridente, mentre Juric si è piazzato nel ruolo di mezzala destra.21:28

29' Balogh scivola in area di rigore, Gagliardini anticipa Osorio e cerca Dumfries in mezzo, ma Buffon lo anticipa in uscita bassa.21:29

32' Troppo lenta la manovra dell'Inter, che non riesce a trovare spazi per rendersi pericolosa dalle parti di Buffon.21:32

33' Dumfries vince un rimpallo e cerca uno scarico all'indietro. Sempre attenta la difesa ducale, che mette in corner.21:33

36' Il Parma è tutto compatto sotto la linea della palla. L'Inter continua a girarla senza però guadagnare metri.21:37

38' Correa calcia fuori a porta vuota su assist di Mkhitaryan, ma Prontera segnala la posizione di fuorigioco dell'armeno.21:39