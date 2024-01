Luci accese allo Stadio San Siro di Milano: è tempo di Milan-Atalanta! Scontro tutto lombardo in questa fredda notte di gennaio, gara da dentro o fuori per Rossoneri e Dea; l'ultimo scontro tra le due formazioni risale a ben 24 anni fa, nel 2000, che vide la vittoria rossonera per 4-2. Sono 11 i precedenti tra Diavoli e Dea, con 7 trionfi per il Milan, due pareggi e due vittorie a favore della compagine bergamasca. I Rossoneri hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale grazie al netto 4-1 rifilato al Cagliari di Claudio Ranieri, necessaria invece la vittoria dei bergamaschi per 3-1 ai danni del Sassuolo lo scorso 2 gennaio.20:15