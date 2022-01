LIVE MILAN - GENOA 0-1 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 2021/22. 20:04

La vincente affronterà nei quarti di finale una tra Lazio e Udinese, match in programma domani. 20:58

Pioli è senza lo squalificato Ibrahimovic mentre Kessié e Bennacer impegnati in Coppa d'Africa, Calabria e Romagnoli hanno il Covid; rientra Tomori, Giroud punta con Maldini sulla trequarti. Shevchenko si è ristabilito dal coronavirus e passa alla difesa a quattro e fa debuttare Yeboah al fianco di Caicedo e Ekuban. 21:01

Squadre in campo agli ordini di Aureliano: padroni di casa in maglia rossonera, ospiti in completo grigio. 20:59