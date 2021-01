LIVE SASSUOLO - SPAL 0-0 COPPA ITALIA 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al MAPEI Stadium tutto pronto per Sassuolo-SPAL, ottavi di finale di Coppa Italia.15:04

Derby di Coppa tra i neroverdi e i biancazzurri, unica compagine di Serie B ancora in corsa dopo aver eliminato ai rigori Bari e Crotone e superato il Monza.15:07

3-4-3 per la SPAL: Berisha - Spaltro, Vicari, Sernicola - Dickmann, Missiroli, Murgia, D'Alessandro - Di Francesco, Floccari, Brignola. A disp.: Thiam, Minelli, Ranieri, Sala, Moro, Tomovic, Strefezza, Valoti, Esposito, Castro, Seck.17:56

De Zerbi lancia il giovanissimo Oddei (classe 2002) con Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. A centrocampo, Obiang, squalificato in campionato, in coppia con Maxime Lopez. Pegolo tra i pali, spazio a chi ha giocato meno in difesa.16:56