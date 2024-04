Benvenuti alla diretta di Atalanta-Fiorentina, partita valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.20:58

La Fiorentina arriva dalla vittoria esterna per 0-2 sulla Salernitana, l'Atalanta è invece reduce dall'1-2 con il Monza in trasferta.20:59

Le scelte di Gasperini: parte dalla panchina Lookman, in mediana gioca Ederson al fianco di De Roon, turno di riposo iniziale per Pasalic. In porta confermato Carnesecchi.21:01