Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori14:47 Fonte: Gettyimages

Il 2024 inizia all'insegna della Coppa Italia, con la Roma impegnata in questi ottavi contro la Cremonese, l'unica squadra di Serie B rimasta nel tabellone.14:47

Una gara sentita all'Olimpico, in caso di vittoria i giallorossi nei quarti troveranno come avversaria la Lazio di Sarri.14:49

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (3-5-2), Svilar - Celik, Cristante, Llorente - Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy - Belotti, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Kristensen, Renato Sanches, Zalewski, Pagano, Pisilli, Azmoun, Dybala.20:13

La formazione della CREMONESE (3-5-2): Jungdal - Antov, Ravanelli, Tuia - Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Zanimacchia, Sernicola - Tsadjout, Okereke. A disposizione: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili, Sekulov, Valzani, Vazquez, Abrego, Majer, Ciofani, Afena-Gyan, Coda20:15

Mourinho schiera Belotti in coppia con Lukaku, solo panchina per Dybala che entrerà a partita in corso. Centrocampo con Pellegrini a giocare sulla trequarti, in difesa spazio a Celik da terzo di sinistra.20:20

Stroppa lascia in panchina Vazquez e Coda, spazio in avanti a Tsjadout con Okereke, Zanimacchia a dare fantasia. Possibilità anche della difesa a quattro, con Sernicola e Zanimacchia da esterni di centrocampo.20:22

Dirige il match l'arbitro Luca Pairetto.20:23

1' INIZIA ROMA - CREMONESE! Primo pallone per gli ospiti!21:00

1' Roma in completo rosso, Cremonese in bianco.21:00

2' Prime indicazioni dalla squadra ospite: confermata la difesa a tre, Tsadjout in coppia con Okereke in avanti.21:01

2' AMMONITO Michele Castagnetti. Il mediano molto duro su Bove, primo giallo del match. 21:02

4' Pressing alto della Cremonese, Stroppa non vuole far giocare la Roma.21:03

5' BELOTTI! Sponda di Lukaku, conclusione del Gallo dal limite che termina alta.21:04

6' Tsadjout in ritardo su Paredes, in questo caso per Pairetto é solo richiamo.21:06

7' Il mediano argentino esce momentaneamente dal campo, facendo segno a Mourinho di essere in grado di tornare a giocare.21:08

8' AMMONITO Paolo Ghiglione. Trattenuta su Pellegrini, giá due gialli per la Cremonese. 21:09

9' AMMONITO Valentin Antov. Il difensore in ritardo su Belotti, ancora un giallo per i grigiorossi. 21:09

10' Cremonese decisamente aggressiva, giá tre gialli in meno di 10 minuti.21:10

11' Karsdorp rientra e cerca il filtrante per Pellegrini, pallone tra le braccia di Jungdal.21:11

13' Roma che sta prendendo ritmo, alzando il baricentro e schiacciando la Cremonese nella propria trequarti.21:13

15' Gran lancio di Paredes per Belotti, il Gallo non riesce nel controllo acrobatico in velocità.21:15

16' AMMONITO Luca Ravanelli. Rischia molto il centrale con una trattenuta su Belotti lanciato in profonditá da Lukaku.21:16

17' PELLEGRINI! Punizione dal limite per il fantasista, conclusione angolata che Jungdal mette in angolo.21:17

19' Tsadjout cerca il pallone dentro per Okereke, attento Cristante in angolo.21:20

21' Molto attivo Belotti, é lui l'attaccante scelto da Mourinho per accorciare e aiutare il centrocampo, lasciando Lukaku da boa centrale.21:21

22' Punizione di Castagnetti, Tsadjout sul secondo palo arriva per il colpo di testa in tuffo ma é anticipato da Lukaku: il belga guadagna anche rimessa dal fondo.21:23

24' Cremonese che ora sta cercando di abbassare il ritmo, possesso di palla per i grigiorossi soprattutto nella propria metà´campo.21:25

25' Lancio per Okereke, la punta colpisce Llorente che lo aveva anticipato: l'ex Venezia si scusa subito con l'avversario.21:25

27' DOPPIA OCCASIONE ROMA! PRIMA BELOTTI POI TRAVERSA DI PELLEGRINI! Cross sul secondo palo che il Gallo devia in porta, respinge Jungdal sul capitano giallorosso che calcia a botta sicura, trovando il legno.21:27

28' Roma vicinissima al vantaggio, la squadra di Mourinho sempre pericolosa quando trova lo spazio per il cross dei suoi esterni.21:28

29' Celik anticipa Tsadjout, Cremonese che cerca molto la fisicità della sua punta.21:29

31' Passata la mezzora di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0.21:30

32' Ravanelli in difficoltà su Lukaku, il difensore grigiorosso comunque in out.21:32

33' Gran palla di Pellegrini per Bove, la mezzala non riesce nel controllo che lo avrebbe messo in porta.21:32

34' AMMONITO Diego Llorente. Il difensore ex Real Sociedad ferma in ritardo Zanimacchia lanciato a rete. 21:34

35' ZANIMACCHIA! Punizione dal limite per la Cremonese, il fantasista manda di poco sopra il sette.21:37

37' GOL! Roma - CREMONESE 0-1! Rete di Frank Tsadjout. Ghiglione mette al centro, la punta difende bene la palla in area e beffa Svilar in uscita!



Guarda la scheda del giocatore Frank Tsadjout

38' Cremonese che trova il vantaggio con la prima vera occasione, abile la punta ex Cittadella a controllare in area, anticipare Cristante e battere Svilar.21:38

41' AMMONITO Mehmet Çelik. Il difensore ferma Tsadjout lanciato palla al piede in contropiede, tanti i gialli in questo primo tempo. 21:41

42' Roma che fatica nella reazione, Cremonese che si sta difendendo con tutti i suoi effettivi diretto la linea della palla.21:41

43' BELOTTI! Pellegrini in area per il Gallo, conclusione secca messa in angolo da Tuia.21:42

44' Collocolo controlla male al limite dell'area, vanificando l'ottimo pallone di Ghiglione.21:43

45' ZANIMACCHIA! Contropiede Cremonese, conclusione a giro dell'esterno che esce di poco a lato!21:44

45'+1' Un minuto di recupero.21:45

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - CREMONESE! 0-1 il risultato parziale, in rete Tsadjout.21:46

Sorpresa all'Olimpico, Cremonese in vantaggio sulla Roma grazie alla rete di Tsadjout, bravo a controllare in area un pallone di Ghiglione e trafiggere Svilar.21:46

Roma che ha sfiorato il gol con Belotti e Pellegrini (traversa per lui), dopo il gol ospite ha faticato peró nella reazione.21:47

46' Sostituzione ROMA: esce Andrea Belotti, entra Paulo Dybala.22:03

46' Sostituzione ROMA: esce Mehmet Çelik, Rasmus Kristensen.22:04

46' Sostituzione ROMA: esce Diego Llorente, entra Nicola Zalewski.22:04

46' Sostituzione CREMONESE: esce Paolo Ghiglione, entra Žan Majer.22:04