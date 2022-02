LIVE MILAN - LAZIO 1-0 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:23

Allo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Milan-Lazio, quarto di finale in gara unica della Coppa Italia 2021/22. 20:23

Milan e Lazio, dopo le preziose vittorie ottenute in campionato su Inter e Fiorentina, si giocano al Meazza l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. I rossoneri sono arrivati qui dopo aver eliminato il Genoa, i biancocelesti hanno avuto la meglio sull'Udinese. In palio stasera c'è una prestigiosa doppia sfida, tra marzo e aprile, con l'Inter campione d'Italia in carica.18:57

MILAN (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Maignan - Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez - Tonali, Kessiè - Messias, Brahim Diaz, Leao - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Bennacer, Castillejo, Tomori, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, Rebic. All. Stefano Pioli.20:14

LAZIO (4-3-3) FORMAZIONE UFFICIALE: Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic - Milinkovic Savic, Cataldi, Basic - Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Pezzini, Kamenovic, Romero, Radu, Moro, Anderson, Lazzari, Floriani Mussolini, Luis Alberto, Pedro. All. Maurizio Sarri.20:19

Dal 2015 a oggi sono ben cinque le sfide tra le due squadre nella coppa nazionale ma, curiosamente, sono solo due le reti realizzate in totale. Il bilancio dice tre pareggi per 0-0 e due vittorie Lazio per 1-0. L'ultimo incrocio risale alle semifinali 2018/19 quando furono i biancocelesti a qualificarsi grazie alla vittoria per 1-0 al Meazza, con rete di Joaquin Correa, dopo il pareggio a reti inviolate della gara di andata giocata all'Olimpico.18:57

Nella gara di campionato, giocata a settembre nel capoluogo lombardo, il Milan si è imposto con un netto 2-0 grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic. Nel mezzo anche un rigore fallito da Kessié.18:57

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti con la Lazio in Coppa Italia (3N, 5P) e ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime cinque sfide: è già la striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria per i rossoneri nella competizione.20:22

Stefano Pioli deve ancora una volta fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero si affida all'uomo decisivo nel derby Olivier Giroud con Brahim Diaz, Messias e Leao alle spalle.20:21

Maurizio Sarri sceglie Reina tra i pali e schiera il tridente in avanti con Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Vanno in panchina Luis Alberto e Pedro.20:25

Dirige l'incontro Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Vono. Il quarto uomo è Cosso. In sala VAR ci sono Massa e Bindoni.20:24

1' SI PARTE! Inizia il primo tempo di Milan-Lazio. Il primo pallone è gestito dagli ospiti.21:02

2' Prima sortita offensiva dei rossoneri e fallo commesso da Felipe Anderson su Theo Hernandez.21:08

3' Buona gestione del pallone del Milan, la Lazio rimane compatta.21:06

4' Tiro velleitario di Immobile da posizione molto decentrata dopo un buon attacco della profondità.21:07

6' Malinteso tra Leao e Kessie in fase di costruzione, i biancocelesti provano a ripartire ma vengono fermati con un fallo a metà campo.21:09

8' Il Milan sfonda con maggior frequenza sulla corsia di sinistra.21:16

10' La Lazio cerca di manovrare con pazienza dalle retrovie.21:16

12' OCCASIONE MILAN! Kessie calcia forte ma centrale dalla distanza, Reina si oppone con buona autorevolezza.21:17

15' AMMONITO Luiz Felipe per un fallo su Theo Hernandez.21:17

16' Cross sbilenco di Tonali e rimessa dal fondo per la Lazio.21:22

17' Buona iniziativa di Basic sul versante di sinistra, Kalulu interviene con buona scelta di tempo e si rifugia in corner.21:22

18' La conclusione al volo di Basic è troppo ambiziosa, Maignan non corre pericoli.21:20

19' Bello strappo di Leao per vie centrali, la retroguardia biancoceleste sventa la minaccia.21:25

21' Messias dribbla Pratic nello stretto e si procura un calcio di punizione ideale per un cross al centro.21:23

22' AMMONITO Tonali per aver strattonato Zaccagni.21:24

24' GOL! MILAN-Lazio 1-0. Rete di Leao. Lancio splendido di Romagnoli a oltrepassare la linea difensiva degli ospiti, Leao attacca benissimo la profondità e col sinistro infila Reina sul palo lontano.



26' Cataldi scodella al centro, Maignan blocca il pallone e trasmette sicurezza alla squadra.21:30