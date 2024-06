Diretta Alcaraz-Zverev, finale Roland Garros live: Carlitos si aggiudica il 1° set

Zverev torna in finale in un torneo dello slam dopo quella rovinosa dello US Open 2020 (l’unica da lui disputata finora), quando si fece recuperare due set di vantaggio da Dominic Thiem per poi farsi superare al tie-break del quinto set. Vincendo il titolo oggi Zverev diventerebbe il primo tennista tedesco uomo a conquistare il Roland Garros nell’era open