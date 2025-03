La seconda discesa libera a Kvitfjell si disputa oggi, sabato 1 marzo alle ore 10.30 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Discovery+, Now e Dazn. Sul nostro sito, invece, la diretta testuale dell’evento