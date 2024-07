Diretta live calciomercato lunedì 22 luglio: bomba di mercato su Donnarumma, Calafiori lascia il Bologna, Juve in agguato

Deve ancora stupire, il Milan di Paulo Fonseca ma già si gode Francesco Camarda, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero. L’azzurrino si lega fino al 30 giugno 2027 ed è una vita a tinte rossonere, da quando a sette anni ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili milaniste. L’attaccante del futuro che ‘si farà le ossa’ nell’Under 23 rossonera in Serie C e che crescerà guardando i campioni come Alvaro Morata, attaccante e capitano della Spgna campione d’Europa acquistato solo qualche giorno fa, interpreta quel senso di continuità e valorizzazione del vivavio tra Prima squadra e squadra B fortemente voluto dal club. “Se fosse pronto – spiegò Ibrahimovic – Camarda sarebbe il nostro 9 oggi. Dobbiamo proteggerlo, i sogni sono un’altra cosa”. Il Milan crede in Camarda, che ha già debuttato in Serie A, nel novembre scorso, a 15 anni 8 mesi e 16 giorni diventando il più giovane a giocare una partita nella storia del calcio italiano. Un record bissato con la Nazionale Under 19.