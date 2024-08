Diretta live calciomercato venerdì 2 agosto: tormentone Chiesa sull'asse Inter-Juve, lo stop di Taremi preoccupa

La Juve e Giuntoli sono ancora appesi ai desideri di Federico Chiesa. L’esterno non vuole cedere e, dopo aver rifiutato due proposte, insiste sulla Champions. Il rischio è che parta poi a parametro zero, come sarebbe nei desideri di Beppe Marotta e dell’Inter. Ora c’è da procedere a un rinnovo funzionale alla tutela della società o a una cessione immediata.