Un Del Piero in serie B: la Juve Stabia prende Lorenzo, nipote della leggenda bianconera

L’attaccante 17enne, figlio del fratello del numero 10, potrebbe presto trasferirsi al club campano e debuttare nel campionato cadetto

Un Del Piero alla Juve… ma non si tratta di Alex, né della squadra di Torino. Lorenzo Del Piero, 17enne nipote della leggenda della Juventus, potrebbe presto approdare alla Juve Stabia e disputare il prossimo campionato di serie B.

La trattativa sembra ormai vicina a concludersi: la Juve Stabia avrà il suo Del Piero. Non si tratta della leggenda della Juventus Alex, ovviamente, ma del nipote Lorenzo, 17enne di belle speranze che sogna di ripercorrere, almeno in parte, la carriera dello zio: figlio di Stefano Del Piero, fratello di Alex, è nato nel 2007 ed è un attaccante dotato di buona tecnica che s’è fatto notare a livello giovanile anche da diversi addetti ai lavori.

Lorenzo Del Piero, da Conegliano al calcio professionistico

Tra questi anche il d.s. della Juve Stabia Matteo Lovisa, che lo ha adocchiato quando Lorenzo Del Piero militava nelle giovanili del Pordenone, squadra con cui due stagioni fa è arrivato a disputare gli ottavi di finale del campionato U16. Come zio Alex, però, Lorenzo Del Piero ha iniziato a giocare a pallone nel comune trevigiano di Conegliano. Nella scorsa estate il ragazzo è passato al Trento, con cui ha giocato da “sotto età” al campionato Primavera 4 e ha poi anche esordito tra i professionisti, entrando in campo nella partita contro l’Arzignano valida per la Coppa Italia di Serie C.

Un Del Piero in serie B

Alla Juve Stabia Lorenzo Del Piero avrebbe l’opportunità di continuare il suo percorso di crescita partecipando ad una competizione giovanile di livello superiore come il Primavera 3 e, soprattutto, di guadagnarsi la chance di esordire in serie B, proprio come zio Alex, che a 17 debuttò nel campionato cadetto con la maglia del Padova. Inoltre, nel club campano si andrebbe a comporre una coppia di “nipoti d’autore” in salsa bianconera: nelle giovanili della Juve Stabia milita anche Roberto Quagliarella, più giovane di 3 anni rispetto a Lorenzo Del Piero e nipote di Fabio Quagliarella, altro ex attaccante della Juventus.