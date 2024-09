Vavassori/Errani-Young/Townsend finale Us Open LIVE: Andrea e Sara vincono il primo set e trovano il break nel secondo

In caso di vittoria, l’azzurra può mettere un’altra gemma alla sua carriera. Eppure sono tante le critiche, offese rivolte alla campionessa di Bologna e Sara ha voluto allontanarle in questo modo: “Rivincite? Non lo penso. La cosa bella è che mi sto godendo tutto per me stessa. Questo è quello che più mi rende felice: non mi importa più. Ho sofferto tanto per tante cose, e le ho accusate. Ma ora la cattiveria nei miei confronti mi scivola addosso, sono cresciuta sotto quell’aspetto, ho imparato da quello che ho vissuto, sono felice di vivere e godermi le gioie per me stessa, senza rabbia repressa. Ricevo ancora tanti messaggi sgradevoli, ma non mi toccano. Non capisco quelli che si arrabbiano e contestano. Mi insultano, per dire, anche perché ho fatto un servizio battendo da sotto. Ma io stavo solo cercando di trovare un mio modo, superare le difficoltà per sconfiggere i miei fantasmi. Ripeto, in qualche modo ci sono riuscita e non mi importa più niente di quello che pensa la gente. Sono felice di non pensarci più”.