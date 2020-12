LIVE HAPOEL BE'ER SHEVA - NICE 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(34) PAUL WADE (C)

(28) HICHEM BOUDAOUI (C)

(32) HICHAM MAHOU (C)

(19) KHÉPHREN THURAM (C)

(22) RONY LOPES (C)

(10) ALEXIS CLAUDE MAURICE (C)

(6) MORGAN SCHNEIDERLIN (C)

(27) ALEXIS TROUILLET (C)

(30) OR DADIA (D)

(28) MARCELO MELI (C)

(10) JOSUÉ (C)

(16) SINTAYEHU SALLALICH (C)

(11) RAMZI SAFURI (C)

(77) ROTEM HATUEL (C)

(17) ILAY MADMON (C)

(15) TOMER YOSEFI (C)

(3) DAVID KELTJENS (C)

Fuorigioco. Khéphren Thuram(Nizza) prova il lancio lungo, ma Theo Pionnier Bertrand e' colto in fuorigioco.19:46

Fuorigioco. Andy Pelmard(Nizza) prova il lancio lungo, ma Hicham Mahou e' colto in fuorigioco.19:43

Khéphren Thuram (Nizza) e' ammonito per un brutto fallo.19:41

Tentativo fallito. Rony Lopes (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:40

Tentativo fallito. Dan Ndoye (Nizza) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:38

Loai Taha (Hapoel Be'er Sheva) e' ammonito per fallo di mano.19:35

Morgan Schneiderlin (Nizza) e' ammonito per un brutto fallo.19:30

Sostituzione, Nizza. Hicham Mahou sostituisce Racine Coly per infortunio.19:22

Commento in diretta

PREPARTITA

Hapoel Be'er Sheva - Nice è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Ha Moshava di Petah Tikva.

Arbitro di Hapoel Be'er Sheva - Nice sarà Kristo Tohver coadiuvato da Silver Koiv e Aron Harsing.

Dove vedere Hapoel Be'er Sheva-Nice di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Hapoel Be'er Sheva-Nice si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 10 dicembre.

Hapoel Be'er Sheva-Nice verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League