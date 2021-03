LIVE ROMA - SHAKHTAR DONETSK 1-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:48

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Roma e Shakhtar Donetsk, incontro valevole per gli ottavi di finale di Europa League 2020/21.20:48

Dopo aver eliminato i portoghesi dello Sporting Braga, la squadra di Paulo Fonseca cerca la qualificazione ai quarti nella doppia sfida contro gli ucraini.20:49

La squadra di Donetsk, dopo aver estromesso gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv dalla competizione, vuole continuare il proprio cammino europeo e centrare per il secondo anno consecutivo l’accesso al turno successivo.20:49

Ognuno dei sei precedenti europei tra Roma e Shakhtar Donetsk è stato giocato in Champions League: due vittorie per I giallorossi e quattro per lo Shakhtar, anche se la Roma ha vinto l'ultimo incontro, a marzo 2018 (1-0 in casa).20:50

Ecco le formazioni: 3-4-2-1 per la Roma: Mirante - Mancini, Cristante, Kumbulla - Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola - Pellegrini, Pedro - Mkhitaryan. A disposizione: Mirante, Fuzato, Ibanez, Smalling, Peres, Calafiori, Santon, Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy. 20:51

4-2-3-1 per lo Shakhtar Donetsk: Trubin - Dodo, Matvienko, Vitao, Ismaily - Maycon, Patrick - Tete, Marlon, Taison - Moraes. A disposizione: Shevchenko, Pyatov, Kornienko, Kryvtsov, Bondar, Marcos, Dentinho, Solomon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka, Viunnyk.20:53

Fonseca conferma il modulo 3-4-2-1 con Mkhitaryan unico terminale offensivo supportato sulla trequarti da Pellegrini e Pedro. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Diawara e Villar con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Pau Lopez, vengono schierati Cristante, Mancini e Kumbulla20:52

Castro sceglie il modulo 4-2-3-1 con Moraes centravanti coadiuvato alle sue spalle da Tete, Marlos e Taison. A centrocampo, ci sono Maycon ed Alan Patrick. In difesa, l’allenatore degli arancioneri schiera Matvienko e Vitao come centrali con Dodo e Ismaily a presidiare le corsie laterali.20:53

1' Inizia il primo tempo di ROMA-SHAKHTAR DONETSK. Dirige la sfida l’arbitro portoghese Artur Dias.21:00

3' Lancio lungo di Kumbulla per lo scatto di Mkhitaryan. L'attaccante armeno si fa cogliere in posizione di fuorigioco.21:03

4' Taison prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro deviato del giocatore brasiliano dello Shakhtar finisce lentamente tra le braccia di Pau Lopez.21:05

6' Calcio d'angolo dalla sinistra sul primo palo di Pellegrini per Villar che devia il pallone con il fianco chiamando Trubin al grande intervento. L'estremo difensore della squadra ucraina impedisce alla Roma di passare in vantaggio.21:07

9' La squadra di Fonseca è partita subito forte. I giallorossi vogliono sbloccare la gara.21:09

11' Lancio dalle retrovie di Cristante per l'inserimento centrale di Pellegrini. Il capitano della Roma si presenta a tu per tu con Trubin ma in chiara posizione di fuorigioco.21:11

14' Calcio d'angolo dalla destra di Pellegrini. Il centrocampista giallorosso sbaglia completamente il cross regalando palla alla squadra ucraina.21:14

16' Giropalla dello Shakhtar. La squadra di Castro cerca di rallentare i ritmi della partita.21:16

19' Lancio lungo dalle retrovie arancionere per lo scatto di Moraes. Cristante è costretto a commettere fallo sul centravanti dello Shakhtar.21:20

21' La Roma sta cercando di alzare il proprio baricentro. I giallorossi hanno il pallino del gioco ma non riescono a penetrare in area di rigore avversaria.21:22

23' GOL! ROMA-Shakhtar Donetsk 1-0! Rete di Pellegrini. Pedro verticalizza per l'inserimento alle spalle della difesa di Pellegrini. Il capitano della Roma batte Trubin in uscita bassa e sblocca la gara.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini21:24

25' Quattro dei sei gol segnati da Lorenzo Pellegrini in questa stagione con la Roma in tutte le competizioni sono arrivati nel 2021.21:28

27' Dodo, dopo un buono spunto sulla fascia destra, mette palla in mezzo per l'inserimento centrale di Moraes. Pau Lopez riesce a chiudere l'attaccante ucraino al limite dell'area piccola.21:33

30' Maycon prova a premiare lo scatto di Moraes. Mancini è attento ed anticipa il centravanti della squadra ucraina.21:30

31' Trubin sbaglia il rinvio regalando palla a Mkhitaryan sulla trequarti. Il giocatore armeno, vedendo l'estremo difensore ucraino fuori dall'area di rigore, prova il tiro dalla lunga distanza mandando la palla oltre la traversa.21:32

34' Azione prolungata della Roma. I giallorossi conquistano l'ennesimo calcio d'angolo.21:34

35' Esce l'infortunato Mkhitaryan entra Mayoral. Prima sostituzione per la Roma.21:35

37' La squadra di Castro fatica ad impensierire la retroguardia giallorossa. Sino ad ora, la squadra capitolina si difende attentamente.21:40

39' Dodo prova a superare Spinazzola in velocità. L'esterno giallorosso è in anticipo ed appoggia palla a Pau Lopez.21:40

42' Mancini prova la percussione centrale in avanti. Il difensore della Roma viene chiuso prima di poter servire i compagni.21:42

45' L'arbitro concede due minuti di recupero.21:45

45'+2' Fine primo tempo di ROMA-SHAKHTAR DONETSK: 1-0. All'intervallo, la Roma è avanti sullo Shakhtar.21:47

All'Olimpico, la Roma conclude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Pellegrini, abile a sfruttare un passaggio in profondità di Pedro ed a beffare Trubin in uscita. I giallorossi, dopo una prestazione attenta in fase difensiva e precisa nella costruzione delle trame offensive di gioco, è meritamente avanti sugli ucraini, mai in grado di impensierire la retroguardia giallorossa. 21:52