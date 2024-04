Derby europeo a San Siro, un anno dopo quello di Champions affrontato dal Milan contro il Napoli. La squadra di Pioli, dopo aver agevolmente passato il turno contro lo Slavia Praga, trova sulla sua strada la rigenerata Roma di De Rossi in una sfida che si preannuncia molto calda. I padroni di casa si trovano in un ottimo periodo di forma, con sette vittorie nelle ultime sette partite tra campionato e coppa19:54

Le scelte di Pioli: nessuna sorpresa tra i rossoneri, orfani dello squalificato Tomori. In difesa spazio allora a Gabbia e Thiaw, con i soliti Calabria e Theo sugli esterni. Tutto come previsto davanti, dove Leao, Loftus Cheek e Pulisic agiranno alle spalle di Leao20:11

Le scelte di De Rossi: anche per il tecnico giallorosso non si ravvisnao novità di formazione. Dybala ed El Shaarawy supportano il centravanti Lukaku, mentre in mediana agiscono Cristante, Paredes e Pellegrini. Spazio a Smalling con Mancini in difesa, Celik e Spinazzola sulle corsie laterali20:13