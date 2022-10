LIVE BODø/GLIMT - ARSENAL 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(89) BRADLEY IBRAHIM (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(72) MATT SMITH (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(24) REISS NELSON (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

(23) ELIAS HAGEN (C)

(16) MORTEN KONRADSEN (C)

(8) ALBERT GRØNBÆK (C)

(10) HUGO VETLESEN (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(77) PATRICK BERG (C)

Sostituzione, Bodø / Glimt. Albert Grønbæk sostituisce Ulrik Saltnes per infortunio.18:57

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Arsenal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Arsenal sarà Irfan Peljto coadiuvato da Davor Beljo e Damir Lazic. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Bodø/Glimt-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo la sconfitta a Londra nella gara d’andata, il Bodø/Glimt potrebbe perdere due partite consecutive in una singola stagione in competizioni europee per la prima volta dal settembre 1996 in Coppa UEFA, entrambe contro il Trabzonspor.

L'Arsenal è imbattuto in trasferta contro squadre norvegesi in Europa (2V, 1N), l'ultima volta ha vinto contro il Molde 3-0 nell’Europa League 2020-21 con i gol di Nicolas Pépé, Reiss Nelson e Folarin Balogun.

Il Bodø/Glimt ha vinto 14 partite casalinghe consecutive in competizioni europee, la serie più lunga per una squadra a partire dalla striscia di 15 match del Barcellona terminata a marzo 2017. L'ultima squadra al di fuori dei maggiori cinque campionati europei ad aver registrato una serie più lunga è stata la Dynamo Kiev (15 gare, terminata nell'aprile 1977).

L'Arsenal ha perso solo una delle ultime 14 trasferte di Europa League (10V, 3N), la sconfitta è arrivata contro il Villarreal di Unai Emery nella semifinale 2020-21.

Eddie Nketiah ha segnato in quattro presenze da titolare consecutive in Europa League con l'Arsenal. Nessun calciatore inglese ha trovato il gol in cinque match da titolare di fila nel torneo.

Dove vedere Bodø/Glimt-Arsenal di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bodø/Glimt-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Bodø/Glimt-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League