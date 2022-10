LIVE FERENCVAROSI - STELLA ROSSA 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) KINGS KANGWA (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(38) NIKOLA STANKOVIC (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(4) MIRKO IVANIC (C)

(80) STEFAN MITROVIC (C)

(8) GUÉLOR KANGA (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(7) XAVIER MERCIER (C)

(76) KRISZTIÁN LISZTES (C)

(14) AMER GOJAK (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(5) MUHAMED BESIC (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

Endre Botka (Ferencváros) e' ammonito per un brutto fallo.22:08

Decisione VAR: no gol Ferencváros 1-0 Stella Rossa.22:04

GOL CANCELLATO DAL VAR: Aleksandar Pesic (Stella Rossa) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..22:04

Fuorigioco. Guélor Kanga(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Mirko Ivanic e' colto in fuorigioco.21:48

Tiro parato. Aleksandar Pesic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guélor Kanga con cross.21:45

Mats Knoester (Ferencváros) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Sostituzione, Stella Rossa. Kings Kangwa sostituisce Sekou Sanogo per infortunio.21:26

Gol! Ferencváros 1, Stella Rossa 0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra.21:23

Strahinja Erakovic (Stella Rossa) e' ammonito per un brutto fallo.21:20

Tentativo fallito. Muhamed Besic (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:02

PREPARTITA

Ferencvarosi - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Stella Rossa sarà Daniel Stefanski coadiuvato da Dawid Igor Golis e Michal Obukowicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Ferencvarosi-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ferencvárosi ha già ospitato la Stella Rossa in una occasione: nella semifinale della Coppa delle Coppe 1974/75, vincendo 2-1 e arrivando in finale, dove venne sconfitto dalla Dinamo Kiev.

La Stella Rossa ha perso tre delle quattro gare esterne contro squadre ungheresi (1V), con il suo unico successo ottenuto contro il Komlói Bányász SK nel settembre 1971, vincendo 7-2.

Il Ferencvárosi non ha pareggiato nessuna delle ultime 14 partite casalinghe in Europa, vincendo sette e perdendone altrettante dal pareggio contro la Dinamo Kiev nell'ottobre 2020.

La Stella Rossa ha perso due gare esterne consecutive di UEFA Europa League e potrebbe perderne tre di fila in trasferta nella competizione o in Coppa UEFA per la prima volta dal novembre 1998.

Tokmac Nguen è l'unico giocatore del Ferencvárosi ad aver segnato più di una volta in questa UEFA Europa League (due), mentre è quello tra i compagni di squadra che ha effettuato più tiri in porta (quattro) e ha il valore xG più alto (1,4).

Dove vedere Ferencvarosi-Stella Rossa di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Stella Rossa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Ferencvarosi-Stella Rossa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League