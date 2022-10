LIVE LAZIO - SK PUNTIGAMER STURM GRAZ 1-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:52

Sfida cruciale all'Olimpico per il passaggio del turno tra Lazio e Sturm Graz. Tutte le squadre del girone sono con 4 punti dopo tre partite, una vittoria potrebbe risultare decisiva.17:52

Una settimana fa la partita di andata terminò in un nulla di fatto, 0-0. La Lazio ha ottenuto due vittorie e due sconfitte in quattro gare casalinghe contro squadre austriache, perdendo la sua unica precedente partita interna contro lo Sturm Graz nel 2002/03 in Coppa UEFA.17:58

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Lazzari, Gila, Patric, Hysaj - Luis Alberto, Cataldi, Basic - Pedro, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Marusic, Radu, Casale, Romagnoli, Vecino, Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Romero, Cancellieri, Maximiliano, Magro.20:03

Formazione STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl - Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante - Hierlander, G. Stankovic, Prass - Kiteishvili - Al. Ajeti, Emegha. A disposizione: Oroz, Borkovic, Schnegg, Ljubic, Horvat, Wels, Bøving, Jantscher, Sarkaria, Fuseini, Schützenauer, Giuliano.20:07

Nella Lazio tridente che vede Immobile punto di riferimento in avanti, al suo fianco Zaccagni e Pedro. Torno di riposo per Felipe Anderson e Milinkovic Savic. In difesa coppia centrale formata da Gila e Patric. Chance dal primo minuto per Luis Alberto. Nello Sturm Graz sarà formata da Al. Ajeti e Emegha la coppia d'attacco, dietro a loro agirà Kiteishvili20:11

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - STURM GRAZ. Arbitra Stegemann.21:00

3' Tiene palla la Lazio in questi primi minuti di gioco.21:03

5' Prass per Hierlande, conclusione dal limite. Palla alta sopra la traversa.21:06

10' Buon avvio dei padroni di casa che tengono palla e provano giocate in velocità.21:10

12' Rimpallo al limite dell'area e palla che finisce tra i piedi di Al. Ajeti. Conclusione con il sinistro, palla alta sopra la traversa.21:12

17' Pressing alto dello Sturm Graz, retroguardia laziale attenta.21:18

18' Giocata di Pedro in area che salta secco l'uomo, palla al centro per Basic ma recupera la difesa dello Sturm Graz.21:18

20' LAZIO PERICOLOSA! Tiro a giro di Basic dal limite, palla alta sopra la traversa.21:21

22' Primo cartellino giallo della gara, ammonito Ingolitsch.21:22

24' Incursione di Immobile che entra in area, salta il proprio marcatore ma non riesce ad anticipare l'uscita di Siebenhandl.21:25

27' Nervosismo in campo ammonito Lazzari nella Lazio.21:28

27' Cartellino giallo anche per Kiteishvili.21:28

29' LAZIO AD UN PASSO DAL GOL! Immobile intercetta al volo una palla di Pedro ma Siebenhandl riesce a smanacciare d'istinto, la palla finisce a Basic che spara alto sopra la traversa.21:31

35' TRAVERSA DI PEDRO! Azione in velocità della Lazio, dal fondo Hysaj mette in mezzo per Immobile che tira di prima ma sbatte su un difensore dello Sturm Graz, Pedro controlla e calcia ma impatta sul legno.21:36

37' Squadra di casa che ha alzato il rito del gioco ora. Sturm Graz in difficoltà.21:38

41' CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Zaccagni in area prova a sterzare ma viene messo giù da Affengruber. Stegemann indica il dischetto.21:42

44' Check al VAR per confermare il rigore, alla fine Stegemann non cambia idea.21:44

44' Cartellino giallo a Affengruber per il fallow su Zaccagni.21:44

45' GOL! LAZIO - Sturm Graz 1-0! Rete di Immobile. Rigore calciato alla sinistra di Siebenhandl, portiere spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile21:45

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.21:46

45'+1' Aumenta il nervosismo in campo dopo uno scontro tra Lazzari e Prass.21:47

45'+2' Secondo cartellino giallo per Lazzari, Lazio in dieci.21:47

45'+2' Cartellino giallo anche per Stankovic.21:47

45'+3' Continua la tensione in campo, ammonito anche Immobile.21:48

45'+4' Partita non ancora ripresa, finale di primo tempo teso.21:50

45'+5' Fine primo tempo: LAZIO - STURM GRAZ 1-0.21:52

Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio grazie al rigore calciato da Immobile allo scadere. Partita equilibrata dove i padroni di casa colpiscono anche un palo con Pedro, ma finale nervoso con il rosso per doppia ammonizione a Lazzari e una serie di cartellini gialli.21:54

46' Marusic per Zaccagni nella Lazio.22:06

46' Nello Sturm Graz entra Bøving per Emegha.22:08

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - STURM GRAZ.22:08