(68) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(62) CRISTIAN VOLPATO (C)

(52) EDOARDO BOVE (C)

(25) GEORGINIO WIJNALDUM (C)

(20) MADY CAMARA (C)

(4) BRYAN CRISTANTE (C)

(37) LEONARDO SPINAZZOLA (C)

(8) NEMANJA MATIC (C)

(59) NICOLA ZALEWSKI (C)

(48) ANTONI MILAMBO (C)

(30) EZEQUIEL BULLAUDE (C)

(25) MOHAMED TAABOUNI (C)

(20) MATS WIEFFER (C)

(10) ORKUN KÖKCÜ (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

PREPARTITA

Feyenoord - Roma è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 18:45 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Feyenoord nella fase a gironi ha incontrato HJK Helsinki, Real Betis, Lazio, SK Puntigamer Sturm Graz e FC Midtjylland superando il girone con 8 punti mentre la Roma ha incontrato Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki superando il girone con 10 punti.

Feyenoord-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Feyenoord non ha mai vinto nei tre precedenti giocati finora in Europa contro la Roma (1N, 2P). Nell’ultima sfida di questa serie, i giallorossi hanno battuto per 1-0 gli olandesi nella finale della scorsa Conference League.

Dall’inizio del 2022 il Feyenoord ha sfidato le squadre romane tre volte in competizioni europee, perdendo la finale di Conference League contro la Roma il 25 maggio e incontrando la Lazio nella fase a gironi di questa Europa League (sconfitta per 4-2 in trasferta, vittoria per 1-0 in casa).

La Roma ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro squadre olandesi in Europa, contro Feyenoord (2015), Ajax (2021) e Vitesse (2022).

Il Feyenoord è la squadra che ha segnato più gol in questa Europa League: 21, in otto partite. Sette di queste marcature sono arrivate nell’ultimo match contro lo Shakhtar Donetsk: gli olandesi non segnavano così tante reti in un confronto europeo dal 1995, contro il Metalurgs Liepaja (7-0).

Nonostante la Roma sia la seconda squadra di questa Europa League per conclusioni totali (140, 24 più del Feyenoord), i giallorossi hanno una percentuale realizzativa dell’11%, di sette punti percentuali inferiore a quella degli olandesi (18%, la seconda più alta della competizione dopo l’Union Saint-Gilloise con il 20%).

Feyenoord (secondo, con 94) e Roma (quinta, con 84) sono tra le prime cinque squadre di questa Europa League per recuperi palla offensivi, ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria.

La Roma non ha subito gol nelle ultime tre partite giocate in Europa e non infila quattro clean sheet consecutivi dall'ottobre 2002, in Champions League.

Santiago Giménez ha segnato cinque reti in 229 minuti di gioco in questa Europa League. Con una marcatura ogni 46’, l’attaccante del Feyenoord vanta la migliore media minuti/gol tra i giocatori con almeno tre centri in questa edizione.

Lorenzo Pellegrini è il secondo giocatore di questa Europa League per occasioni create per i compagni (23, meno solo di Bruno Fernandes con 30) e il primo in particolare per occasioni generate da palla inattiva (12) – ha anche fornito tre assist, alle spalle del solo Evander (quattro).

Georginio Wijnaldum è un ex di questa sfida: tra giovanili e prima squadra ha giocato nel Feyenoord dal 2004 al 2011. Nella sua ultima stagione nel club olandese (2010/11) ha stabilito il suo record realizzativo in un singolo massimo campionato (14 gol), eguagliato poi due volte con il PSV.

Dove vedere Feyenoord-Roma di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 aprile.

Feyenoord-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League