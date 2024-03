(23) FLORENT MUSLIJA (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(34) MERLIN RÖHL (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(9) LUCAS HÖLER (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(11) KALVIN PHILLIPS (C)

(61) LEWIS ORFORD (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(40) GEORGE EARTHY (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(19) EDSON ÁLVAREZ (C)

(20) JARROD BOWEN (C)

(14) MOHAMMED KUDUS (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

PREPARTITA

West Ham United - Friburgo è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 18:45 allo stadio London Stadium di London.

West Ham United nella fase a gironi ha incontrato Backa Topola, Friburgo, West Ham United e Olympiakos superando il girone con 15 punti mentre Friburgo ha incontrato Olympiakos, Backa Topola e West Ham United superando il girone con 12 punti.

Dove vedere West Ham United-Friburgo di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

West Ham United-Friburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 14 marzo.

West Ham United-Friburgo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League