Tiro parato. Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.18:47

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Marseille è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Shakhtar Donetsk nella fase a gironi ha incontrato Brighton and Hove Albion e AEK Athens superando il girone con 0 punti mentre Marseille ha incontrato Ajax, AEK Athens e Brighton and Hove Albion superando il girone con 11 punti.

Shakhtar Donetsk-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Shakhtar Donetsk e Marsiglia in una competizione europea risalgono all'aprile 2009, quando lo Shakhtar vinse entrambe le partite (2-0 in casa, 2-1 in trasferta) dei quarti di finale contro l'OM, andando poi a vincere l’ultima edizione della Coppa UEFA (2008/09).

Dopo aver battuto il Dnipro per 1-0 agli ottavi di finale della Coppa UEFA 2003/04, il Marsiglia non ha più vinto nessuna delle successive cinque partite contro avversarie ucraine in competizioni europee (3N, 2P) – l'OM peraltro ha subito esattamente due gol nelle ultime tre partite contro squadre di questa nazione, dopo aver mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime tre.

Lo Shakhtar Donetsk ha subito 16 gol nelle ultime sei partite di Europa League e ha incassato almeno una rete in ognuna di queste sfide (media di 2.7 a partita): gli ucraini potrebbero subire almeno una rete in sette sfide di fila nel torneo per la prima volta nella loro storia.

Prima della sconfitta per 0-1 contro il Brighton nell’ultima giornata del girone eliminatorio, il Marsiglia era rimasto imbattuto nelle prime cinque partite affrontate in questa Europa League 2023/24 (3V, 2N) – l'OM aveva inoltre realizzato almeno due gol in ognuno di questi match (14 totali), per una media di 2.8 a partita in quella fase del torneo.

Soltanto João Pedro (sei) ha segnato più gol in Europa League in questa stagione rispetto a Pierre-Emerick Aubameyang (cinque) – l’attaccante del Marsiglia vanta attualmente 29 gol complessivi nella competizione, meno solo di Radamel Falcao (30) da quando il torneo ha assunto l’attuale denominazione (nel 2009/10).

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Marseille di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Marseille si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Shakhtar Donetsk-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League