(5) HIDEMASA MORITA (C)

(80) KOBA KOINDREDI (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(11) NUNO SANTOS (C)

(23) DANIEL BRAGANÇA (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(20) CHEIKH NIASSE (C)

(47) MALÍK DEME (C)

(39) DARIAN MALES (C)

(8) LUKASZ LAKOMY (C)

(7) FILIP UGRINIC (C)

(30) SANDRO LAUPER (C)

Fuorigioco. David von Ballmoos(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Cedric Itten e' colto in fuorigioco.18:46

PREPARTITA

Young Boys - Sporting Lisbona è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Wankdorf di Bern.

Young Boys nella fase a gironi ha incontrato Atalanta superando il girone con 0 punti mentre Sporting Lisbona ha incontrato SK Puntigamer Sturm Graz, Raków Czestochowa e Atalanta superando il girone con 11 punti.

Young Boys-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incrocio ufficiale tra Young Boys e Sporting Lisbona, con gli svizzeri che non hanno mai vinto nei quattro precedenti contro avversarie portoghesi (2N, 2P, tutte in Europa League): due pareggi contro lo Sporting Braga ai preliminari nel 2011/12 e due sconfitte ai gironi contro il Porto nel 2019/20 (aggr. 1-2).

Lo Sporting Lisbona torna a sfidare una formazione svizzera in una competizione europea per la prima volta dalla sconfitta 0-3 contro il Basilea ai gironi della UEFA Europa League 2012/13, partita che vide concludersi una striscia di sette clean sheet consecutivi per i portoghesi contro queste avversarie (6V, 1N).

Lo Sporting Lisbona ha vinto nove delle 16 partite giocate contro avversarie svizzere (3N, 4P) e solo con squadre olandesi (12) e inglesi (10) i biancoverdi contano più successi nelle principali competizioni europee; nel dettaglio, invece, contro le formazioni di nessun’altra singola nazione sono arrivate più vittorie senza subire gol rispetto a quelle elvetiche (otto).

Da quando la UEFA Europa League ha assunto l’attuale denominazione (2009/10), solo nove delle altre 91 squadre che hanno giocato almeno 12 incontri casalinghi nella competizione hanno fatto registrare una percentuale di vittorie interne maggiore rispetto allo Young Boys (68%: 17 vittorie su 25 – 1N 7P).

Dalla sua prima apparizione in un match di UEFA Europa League nel febbraio 2023, soltanto Victor Boniface (sette) e João Pedro (sei) hanno segnato più gol di Pote (cinque) nel torneo – due di queste reti sono arrivate proprio a questo punto della competizione, nella scorsa stagione (doppietta in trasferta contro il Midtjylland).

Dove vedere Young Boys-Sporting Lisbona di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Young Boys-Sporting Lisbona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 febbraio.

Young Boys-Sporting Lisbona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

