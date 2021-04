LIVE ROMA - AJAX 1-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori18:47

Benvenuti alla diretta scritta della partita d’andata tra Roma e Ajax, incontro valevole per i quarti di finale di Europa League 2020/21.18:47

Dopo la vittoria di misura dell’andata, la squadra di Paulo Fonseca ospita gli olandesi alla ricerca della qualificazione alle semifinali della competizione.18:48

I giallorossi, forti dei due gol segnati in trasferta, dovranno essere in grado di gestire il vantaggio e la pressione in questo decisivo appuntamento stagionale.18:49

La squadra di Amsterdam, dopo la gara persa all’andata, dovrà compiere una vera e propria rimonta per centrare l’acceso al turno successivo. I lancieri rimangono un avversario temibile per i giallorossi avendo già ribaltato il risultato in due delle ultime tre occasioni in cui hanno perso l’andata di una doppia sfida in una competizione europea.20:31

Quarta sfida tra Roma e Ajax in tutte le competizioni, per un bilancio che conta finora una vittoria a testa (1N). I giallorossi ospiteranno la squadra olandese per la prima volta dal pareggio del marzo 2003 (in Champions League).18:50

3-4-2-1 per la Roma: Pau Lopez - Mancini, Cristante, Ibanez - Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori - Mkhitaryan, Pellegrini - Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Morichelli, Villar, Ciervo, Darboe, Pedro, Borja Mayoral, Perez.20:02

Ecco le formazioni: 4-3-3 per l’Ajax: Stekelenburg - Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Antony, Neres, Tadic. A disposizione: Scherpen, Kotarski, Schuurs, Kasanwirjo, Ekkelenkamp, Q.Timber, Kudus, Idrissi, Traoré, Brobbey.20:30

Fonseca sceglie nuovamente Dzeko e non Mayoral come unico terminale offensivo supportato sulla trequarti da Pellegrini e il rientrante Mkhitaryan. In mezzo al campo, l’allenatore dei giallorossi opta per Veretout e Diawara con Karsdorp e Calafiori sugli esterni mentre in difesa, davanti all’estremo difensore Pau Lopez, vengono schierati Cristante, Mancini e Ibanez. Assenti per infortunio sia il lungodegente Smalling che Spinazzola. Out per squalifica Bruno Peres.20:03

Ten Hag sceglie il modulo 4-3-3 con Tadic coadiuvato ai suoi lati da Antony e Neres. A centrocampo, ci sono Alvarez, Klaassen e Gravenberch. In difesa, l’allenatore dei lancieri schiera Timber e Martinez come centrali con Klaiber e Tagliafico a presidiare le corsie laterali.21:55

1' Inizia il primo tempo di ROMA-AJAX. Calcio d'inizio battuto dalla Roma.21:00

3' Possesso palla dell'Ajax. La Roma attende compatta nella propria metà campo.21:03

4' Tadic penetra in area sulla sinistra e la mette in mezzo. Ibanez, in traiettoria, si rifugia in calcio d'angolo.21:04

5' Pellegrini, dopo una buona progressione palla al piede, entra in area e calcia rasoterra. Il tiro rasoterra e centrale del capitano della Roma viene controllato facilmente da Stekelenburg.21:05

8' Klaiber cerca Neres al limite dell'area. Mancini interviene ed anticipa l'esterno offensivo degli olandesi.21:08

9' GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Calafiori serve Dzeko al limite dell'area che premia l'inserimento centrale in area di Veretout. Il centrocampista francese della Roma anticipa Stekelenburg siglando la rete del vantaggio giallorosso ma in chiara posizione di fuorigioco.21:55

10' Calcio d'angolo dalla destra di Tadic per l'inserimento aereo sul primo palo di Tagliafico. Il tentativo del difensore argentino finisce oltre la traversa.21:12

11' Veretout prova la conclusione dalla distanza. Gravenberch mura il tiro del centrocampista ex Fiorentina.21:11

13' Erroraccio di Pau Lopez che regala palla all' Ajax ad Antony che mette palla in mezzo per l'accorrente Klaassen. Il tiro dell'esperto centrocampista biancorosso viene respinto dall'ottimo intervento di Diawara.21:54

15' Mkhitaryan rientra da sinistra e suggerisce per Pellegrini che calcia troppo centrale per impensierire Stekelenburg.21:15

17' La squadra ospite cerca di fare la partita mentre i giallorossi si difendono per poi ripartire velocemente in contropiede.21:17

19' Klaiber arriva sul fondo e mette palla al centro per Tadic. Il tiro debole dal centro dell'area del numero 10 dell'Ajax viene neutralizzato da Pau Lopez.21:22

22' Esce l'infortunato Klaiber entra Schuurs. Prima sostituzione per l'Ajax. 21:23

26' In questa fase di gioco, la squadra di ten Hag vuole imprimere ritmo alla propria manovra offensiva con continue accelerazioni e pressing alto nei confronti dei giallorossi. La compagine di Fonseca continua a disporsi ottimamente sul campo.21:27

28' Neres tenta di imbucare per Tadic in area. Ibanez anticipa l'attaccante serbo dell'Ajax.21:30

29' Tadic prova il passaggio filtrante in profondità per Antony. Il capitano dell'Ajax regala il pallone a Pau Lopez.21:29

32' Martinez lancia lungo per lo scatto in profondità di Klaassen. Ibanez fa buona guardia e allontana palla in fallo laterale.21:56

35' La squadra di Fonseca fatica a ripartire. I giallorossi non riescono ad innescare i propri giocatori offensivi lasciando campo agli ospiti.21:35

37' Contatto in area tra Calafiori e Tadic. Il capitano dell'Ajax invoca il rigore ma dopo il controllo da parte del VAR, l'arbitro Taylor fa proseguire la gara.21:38

40' Punizione dalla fascia sinistra di Gravenberch per il colpo di testa in area di Alvarez. Ibanez riesce a contrastarlo deviando palla sul fondo.21:40

41' Serie di calci d'angolo per gli ospiti. La retroguardia capitolina si difende egregiamente.21:41

43' Punizione dalla trequarti destra di Tadic. Mancini svetta al centro dell'area liberandola.21:44

43' AMMONITO Ibanez. Entrata dura ai danni di Antony. Il difensore brasiliano della Roma protesta con Taylor e viene sanzionato con il cartellino giallo.22:04

45' L'arbitro Taylor concede un minuto di recupero.21:45

45'+1' Fine primo tempo di ROMA-AJAX: 0-0. La prima frazione termina a reti bianche.21:46

All'Olimpico, primo tempo molto intenso tra Roma ed Ajax. La squadra di Fonseca, molto attenta per ora, ha gestito il risultato di vantaggio dell'andata resistendo alla pressione offensiva degli olandesi. I biancorossi hanno avuto un maggior possesso palla senza riuscire mai a rendersi veramente pericolosi dalle parti di Pau Lopez.21:51

I giallorossi, dopo una prima frazione in cui si sono espressi solo in fase difensiva, devono continuare a non correre rischi riuscendo magari a proporsi con più continuità in avanti.21:51

46' Inizia il secondo tempo di ROMA-AJAX: 0-0. Riprende la partita con la squadra di ten Hag in possesso palla.22:02

46' Esce Antony entra Brobbey. Seconda sostituzione per l'Ajax.22:07

49' GOL! Roma-AJAX 0-1! Rete di Brobbey. Lancio lungo di Schuurs per lo scatto in profondità di Brobbey. Il giovane centravanti olandese si inserisce tra Mancini e Cristante superando con un tocco morbido Pau Lopez in uscita nei pressi del limite dell'area di rigore.22:45

51' Brian Brobbey è riuscito a segnare in tre diverse partite europee come subentrato in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore e il massimo per un giocatore olandese da Ryan Babel nel 2007/08.22:15

52' Punizione dal limite dell'area di Pellegrini. Il pallone sorvola la traversa e finisce sul fondo.22:09

54' Neres serve Alvarez al limite dell'area. Il centrocampista messicano dell'Ajax prova il tiro a giro mandando la palla distante dalla porta difesa da Pau Lopez.22:11

55' GOL ANNULLATO ALL'AJAX! Brobbey, servito ottimamente al limite dell'area da Alvarez, calcia potentemente trovando la respinta difettosa di Pau Lopez sulla quale si avventa Tadic. Il capitano dell'Ajax realizza con un tiro rasoterra il gol del raddoppio degli ospiti. Taylor, richiamato dal VAR, annulla la rete agli olandesi per un fallo commesso ad inizio azione ai danni di Mkhtaryan.22:20

57' Gli ospiti, dopo il gol del vantaggio, sembrano più convinti e continuano ad attaccare alla ricerca della seconda marcatura decisiva ai fini della qualificazione.22:17

60' La Roma si continua a difendere senza riuscire però più a ripartire. I giallorossi hanno abbassato pericolosamente il proprio baricentro.22:17

63' Mancini prova a cercare Dzeko in avanti. Martinez anticipa facilmente il centravanti bosniaco della squadra capitolina.22:20

65' Calcio d'angolo dalla destra di Pellegrini per il colpo di testa al centro dell'area di Dzeko. Il tentativo fuori misura dell'attaccante giallorosso finisce sul fondo.22:23

67' AMMONITO Veretout. Fallo ai danni di Gravenberch.22:23

68' AMMONITO Mancini per proteste.22:25

69' Punizione dalla fascia sinistra di Tadic per il colpo di testa sul primo palo di Klassen che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.22:26

70' Dzeko prova la sponda per Pellegrini in area. Il passaggio impreciso del giocatore bosniaco finisce lentamente oltre la linea di fondo campo.22:27

70' Esce Alvarez entra Kudus. Terza sostituzione per l'Ajax.22:30

72' GOL! ROMA-Ajax 1-1! Rete di Dzeko. Azione personale di Calafiori che penetra in area sulla sinistra e mette palla in mezzo per Dzeko. Il centravanti bosniaco, ben appostato sul secondo palo ed aiutato dalla decisiva deviazione di Gravenberch, non sbaglia siglando il gol del pareggio.



74' Edin Dzeko (30 con la Roma – 15+15) è uno dei 4 giocatori ad aver segnato almeno 30 gol con una singola squadra italiana tra Champions League/Coppa dei Campioni e Europa League/Coppa UEFA, insieme a Alessandro Del Piero (46 con la Juventus), Filippo Inzaghi (36 con il Milan) e Andriy Shevchenko (33 con il Milan).22:32

77' Punizione dalla fascia destra in area di Pellegrini. La difesa ospite riesce ad allontanare la sfera di gioco.22:36

78' AMMONITO Dzeko. Entrata dura ai danni di Martinez.22:37

80' Esce Dzeko entra Mayoral. Prima sostituzione per la Roma.22:37

81' Esce Calafiori entra Villar. Seconda sostituzione per la Roma.22:39

83' Esce Neres entra Traoré. Quarta sostituzione per l'Ajax.22:39

83' Esce Schuurs entra Idrissi. Quinta sostituzione per l'Ajax.22:40

85' La Roma sta cercando di gestire il pallone ed il risultato. I giallorossi devono tenere duro in atttesa del triplice fischio dell'arbitro.22:43

86' AMMONITO Cristante. Entrata in ritardo ai danni di Klaassen.22:43

87' Esce Mkhtaryan entra Pedro. Terza sostituzione per la Roma.22:46

89' AMMONITO Tagliafico. Il terzino argentino dell'Ajax entra duramente ai danni di Mancini.22:46

90' L'arbitro concede cinque minuti di recupero.22:48