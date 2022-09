(23) ROBERT WAGNER (C)

(29) WOO-YEONG JEONG (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

(32) VINCENZO GRIFO (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(14) THANASIS ANDROUTSOS (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(6) YANN M'VILA (C)

(20) JOSH BOWLER (C)

(21) PEP BIEL (C)

Gol! Olympiacos 0, Friburgo 1. Nicolas Höfler (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vincenzo Grifo con cross in seguito a un calcio da fermo.18:50

Tiro parato. Hwang Ui-Jo (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andreas Bouchalakis.18:59

Fuorigioco. Giorgos Masouras(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Hwang Ui-Jo e' colto in fuorigioco.19:07

Tentativo fallito. Yann M'Vila (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Pep Biel con cross in seguito a un calcio da fermo.19:27

Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Gregoritsch.19:50

Gol! Olympiacos 0, Friburgo 3. Michael Gregoritsch (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matthias Ginter con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:56

Philipp Lienhart (Friburgo) e' ammonito per un brutto fallo.20:04

Garry Rodrigues (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.20:20

Fuorigioco. Pierre Kunde(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Hwang Ui-Jo e' colto in fuorigioco.20:34

PREPARTITA

Olympiakos - SC Freiburg è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Dove vedere Olympiakos-SC Freiburg di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Olympiakos-SC Freiburg si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Olympiakos-SC Freiburg verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

