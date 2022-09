LIVE ROMA - HJK HELSINKI 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori20:27

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Roma-HJK Helsinki, gara valida per la 2a giornata di UEFA Europa League.20:27

Match importantissimo per la Roma di Mourinho che oggi punta a conquistare i primi tre punti in questa edizione di Europa League, dopo l’amaro esordio contro il Ludogorets dove la squadra giallorossa ha perso per 2-1.20:28

Dopo un periodo complicato, Mourinho ritrova qualche certezza grazie alla vittoria maturata nel posticipo di lunedì contro l’Empoli e soprattutto con il rientro dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Con una vittoria questa sera, la squadra di Mou potrebbe finalmente mettersi alle spalle le pesanti sconfitte contro Udinese e Ludogorets.20:31

La squadra finlandese allenata da Toni Koskela si presenta oggi all’Olimpico di Roma a quota zero in Europa League, dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Real Betis, ma con il primato nel proprio campionato dopo 22 giornate.20:31

Roma e HJK si affrontano per la prima volta nella loro storia in una competizione UEFA: l’ultima volta che la Roma ha affrontato una squadra finlandese è stata nella stagione 1991/92 quando i giallorossi affrontarono e superarono l’Ilves of Tampere nella doppia sfida di Coppa delle Coppe. L’Helsinki, invece, ha uno score negativo nelle ultime tre apparizioni italiane con altrettante sconfitte e zero gol segnati: l’ultima di queste contro il Torino di Ventura nella stagione 2014/15, con il risultato di 2-0 per i granata.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 3-4-2-1: Rui Patricio - Mancini, Ibanez, Vina - Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola - Zaniolo, Pellegrini - Belotti.20:32

La Roma di Mourinho rinuncia inizialmente a Dybala e Abraham, puntando su Pellegrini e il ritrovato Zaniolo alle spalle di Belotti. A centrocampo Cristante e Matic affiancati da Karsdorp a destra e da Spinazzola a sinistra. Difesa a 3 con Mancini, Ibanez e Vina davanti a Rui Patricio.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI: L’HJK risponde con un 3-5-2: Hazard - Raitala, Tenho, Hoskonen - Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne - Abubakari, Hostikka.20:36

Toni Koskela si affida alla difesa a 3 formata da Raitala, Tenho, Hoskonen, con Hazard in porta. Linea di centrocampo a 5 con Soiri e Browne larghi sulle fasce e con Lingman, Vaananen, Hetemaj a formare la diga al centro. In avanti la coppia Abubakari-Hostikka.20:36

A dirigere il match ci sarà l’arbitro romeno Petrescu.20:37

Si parte! Primo possesso per l'HJK Helsinki.21:00

4' La prima conclusione da parte della Roma con Zaniolo. Spinazzola porta palla sull'esterno della trequarti e serve al centro Belotti che serve in sponda il numero 22 che se la sistema sul sinistro e calcia: non colpisce bene e la palla termina sul fondo.21:05

6' Risponde Hostikka che prova un tiro di prima intenzione dal limite dell'area di sinistro, la palla rimpalla sul corpo di Ibanez e torna al numero 7 che conclude nuovamente con il destro, ma la sfera termina alta sopra la traversa.21:07