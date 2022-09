(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(24) GENKI HARAGUCHI (C)

(21) TIM SKARKE (C)

(13) ANDRÁS SCHÄFER (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

(19) JANIK HABERER (C)

(26) TYMOTEUSZ PUCHACZ (C)

(6) JULIAN RYERSON (C)

(88) CASTRO (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(19) UROS RACIC (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(14) ÁLVARO DJALÓ (C)

Fuorigioco. Rani Khedira(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Jordan Siebatcheu e' colto in fuorigioco.21:01

Fuorigioco. Sheraldo Becker(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Diogo Leite e' colto in fuorigioco.21:05

Fuorigioco. Julian Ryerson(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Sheraldo Becker e' colto in fuorigioco.21:06

Fuorigioco. Vítor Tormena(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Simon Banza e' colto in fuorigioco.21:20

András Schäfer (Union Berlino) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Tentativo fallito. Álvaro Djaló (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simon Banza in seguito a un calcio da fermo.21:39

Simon Banza (Sporting Braga) e' ammonito per un brutto fallo.21:47

Fuorigioco. Julian Ryerson(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Jordan Siebatcheu e' colto in fuorigioco.22:04

Tiro parato. Janik Haberer (Union Berlino) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross.22:11

Fuorigioco. Paul Jaeckel(Union Berlino) prova il lancio lungo, ma Diogo Leite e' colto in fuorigioco.22:21

André Horta (Sporting Braga) e' ammonito per un brutto fallo.22:30

Gol! Sporting Braga 1, Union Berlino 0. Vítor Oliveira (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra.22:35

Tiro parato. Vítor Oliveira (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabiano.22:39

Fuorigioco. Iuri Medeiros(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Abel Ruiz e' colto in fuorigioco.22:44

PREPARTITA

Sporting Braga - 1. FC Union Berlin è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Dove vedere Sporting Braga-1. FC Union Berlin di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-1. FC Union Berlin si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 15 settembre.

Sporting Braga-1. FC Union Berlin verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

