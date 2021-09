LIVE OLYMPIAKOS - ROYAL ANTWERP 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(80) PIERRE DWOMOH (C)

Fuorigioco. Pape Abou Cissé(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Youssef El-Arabi e' colto in fuorigioco.22:12

Jelle Bataille (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.22:14

Gol! Olympiacos 1, Royal Antwerp 0. Youssef El-Arabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mohamed Mady Camara con cross.22:08

Pape Abou Cissé (Olympiacos) e' ammonito per un brutto fallo.22:05

Tiro parato. Aguibou Camara (Olympiacos) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sokratis Papastathopoulos con passaggio filtrante.21:56

Tentativo fallito. Viktor Fischer (Royal Antwerp) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Mbwana Samatta in seguito a un contropiede.21:43

Decisione VAR: no gol Olympiacos 0-0 Royal Antwerp.21:38

Fuorigioco. Mohamed Mady Camara(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Youssef El-Arabi e' colto in fuorigioco.21:38

Tentativo fallito. Pape Abou Cissé (Olympiacos) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andreas Bouchalakis con cross in seguito a un calcio da fermo.21:29

Tiro parato. Mohamed Mady Camara (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aguibou Camara.21:21

Birger Verstraete (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.21:04

PREPARTITA

Olympiakos - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Royal Antwerp sarà Tamás Bognár coadiuvato da Balázs Buzás e Peter Kobor. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Dove vedere Olympiakos-Royal Antwerp di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Olympiakos-Royal Antwerp si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Olympiakos-Royal Antwerp verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

