LIVE PSV EINDHOVEN - REAL SOCIEDAD 2-2 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(27) BEÑAT TURRIENTES (C)

(29) ROBERT NAVARRO (C)

(5) IGOR ZUBELDIA (C)

(16) ANDER GUEVARA (C)

(8) MIKEL MERINO (C)

(3) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(14) DAVY PRÖPPER (C)

(30) RYAN THOMAS (C)

(17) MAURO JÚNIOR (C)

(15) ERICK GUTIÉRREZ (C)

(8) MARCO VAN GINKEL (C)

(18) OLIVIER BOSCAGLI (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(11) CODY GAKPO (C)

(10) NONI MADUEKE (C)

Gol! PSV Eindhoven 2, Real Sociedad 2. Cody Gakpo (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mario Götze con passaggio filtrante.22:10

Aihen Muñoz (Real Sociedad) e' ammonito per un brutto fallo.21:41

Fuorigioco. Philipp Max(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Armando Obispo e' colto in fuorigioco.21:52

Gol! PSV Eindhoven 1, Real Sociedad 2. Alexander Isak (Real Sociedad) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:40

Tiro parato. Marco van Ginkel (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mario Götze.21:36

Fuorigioco. Adnan Januzaj(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:35

Gol! PSV Eindhoven 1, Real Sociedad 1. Adnan Januzaj (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joseba Zaldua con cross.21:34

Gol! PSV Eindhoven 1, Real Sociedad 0. Mario Götze (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.21:31

Tiro parato. Eran Zahavi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mario Götze.21:07

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Real Sociedad è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Real Sociedad sarà William Collum coadiuvato da Francis Connor e David McGeachie. Al VAR invece ci sarà Paul Tierney.

Dove vedere PSV Eindhoven-Real Sociedad di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Real Sociedad si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

PSV Eindhoven-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

