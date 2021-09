LIVE SK RAPID WIEN - GENK 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(14) BASTIEN TOMA (C)

(17) PATRIK HROSOVSKY (C)

(11) MIKE TRÉSOR (C)

(24) LUCA OYEN (C)

(42) KRISTIAN THORSTVEDT (C)

(8) BRYAN HEYNEN (C)

(20) CAREL EITING (C)

(13) THORSTEN SCHICK (C)

(16) DEJAN PETROVIC (C)

(23) JONAS ANTONIUS AUER (C)

(10) THIERNO BALLO (C)

(8) CHRISTOPH KNASMÜLLNER (C)

(27) MARCO GRÜLL (C)

(36) KELVIN ARASE (C)

(14) SRDJAN GRAHOVAC (C)

(9) TAXIARCHIS FOUNTAS (C)

(4) EMANUEL AIWU (C)

Maximilian Ullmann (Rapid Vienna) e' ammonito per un brutto fallo.19:10

PREPARTITA

SK Rapid Wien - Genk è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Arbitro di SK Rapid Wien - Genk sarà Kristo Tohver coadiuvato da Silver Koiv e Sten Klaasen. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.

Dove vedere SK Rapid Wien-Genk di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

SK Rapid Wien-Genk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

SK Rapid Wien-Genk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League