LIVE STELLA ROSSA - SPORTING BRAGA 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(67) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(10) ANDRÉ HORTA (C)

(26) FÁBIO MARTINS (C)

(90) GALENO (C)

(70) FABIANO (C)

(25) LUCAS MINEIRO (C)

(8) AL MUSRATI (C)

(11) LUCAS PIAZON (C)

(7) NENAD KRSTICIC (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(22) VELJKO NIKOLIC (C)

(18) NJEGOS PETROVIC (C)

(11) FILIPPO FALCO (C)

(21) PETAR STANIC (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(31) EL FARDOU BEN (C)

(8) GUÉLOR KANGA KAKU (C)

(4) MIRKO IVANIC (C)

(10) ALEKSANDAR KATAI (C)

Tiro parato. Milan Rodic (Stella Rossa) un colpo di testa dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di El Fardou Ben con cross.19:11

PREPARTITA

Stella Rossa - Sporting Braga è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 settembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Sporting Braga sarà John Beaton coadiuvato da Daniel McFarlane e Dougie Potter. Al VAR invece ci sarà Andy Madley.

Dove vedere Stella Rossa-Sporting Braga di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Sporting Braga si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 16 settembre.

Stella Rossa-Sporting Braga verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League