Stadio Estádio do Dragão di Porto 17 Febbraio 2022 ore 21:00

Out Immobile, Sarri schiera Pedro falso nueve nel tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. Spazio a Radu sulla corsia di sinistra, Marusic su quella opposta.20:16

4-3-3 per la Lazio: Strakosha - Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu - Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto - Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Jovane, Kamenovic, Romero, Hysaj, Moro, A. Anderson, Cataldi, Mussolini, Basic.20:11

Turno supplementare per accedere agli ottavi di finale della seconda competizione europea, tra i biancoblu, retrocessi come terzi nel Gruppo B di Champions League e i biancocelesti promossi come secondi nel Gruppo E di Europa League.20:02

Al Estadio do Dragao tutto pronto per Porto-Lazio, andata degli spareggi di Europa League.19:57

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori19:57

PREPARTITA

FC Porto - Lazio è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Lazio sarà Serdar Gözübüyük coadiuvato da Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

FC Porto nella fase a gironi ha incontrato Lokomotiv Mosca e Marseille superando il girone con 0 punti mentre la Lazio ha incontrato Galatasaray, Marseille e Lokomotiv Mosca superando il girone con 9 punti.

