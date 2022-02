(20) DIEGO LAINEZ (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(24) AITOR RUIBAL (C)

(21) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(27) MAGOMED OZDOEV (C)

(17) ANDREY MOSTOVOY (C)

(21) ALEKSANDR EROKHIN (C)

(19) ALEKSEY SUTORMIN (C)

(8) WENDEL (C)

(11) CLAUDINHO (C)

(14) DALER KUZYAEV (C)

(10) MALCOM (C)

(5) WILMAR BARRIOS (C)

PREPARTITA

Zenit - Real Betis è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Saint Petersburg Stadium di Saint Petersburg.

Arbitro di Zenit - Real Betis sarà Benoît Bastien coadiuvato da Benjamin Pages e Aurelien Drouet. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Zenit nella fase a gironi ha incontrato Celtic e Bayer Leverkusen superando il girone con 0 punti mentre Real Betis ha incontrato Ferencvarosi, Bayer Leverkusen e Celtic superando il girone con 10 punti.

Dove vedere Zenit-Real Betis di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Zenit-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 febbraio.

Zenit-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

