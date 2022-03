LIVE STELLA ROSSA - RANGERS 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(16) AARON RAMSEY (C)

(37) SCOTT ARFIELD (C)

(51) ALEXANDER LOWRY (C)

(23) SCOTT WRIGHT (C)

(19) JAMES SANDS (C)

(14) RYAN KENT (C)

(18) GLEN KAMARA (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(8) RYAN JACK (C)

(17) JOE AYODELE-ARIBO (C)

(7) NENAD KRSTICIC (C)

(49) ANDRIJA RADULOVIC (C)

(55) SLAVOLJUB SRNIC (C)

(38) NIKOLA STANKOVIC (C)

(11) FILIPPO FALCO (C)

(35) SEKOU SANOGO (C)

(4) MIRKO IVANIC (C)

(8) GUÉLOR KANGA (C)

(23) MILAN RODIC (C)

(10) ALEKSANDAR KATAI (C)

Fuorigioco. Joe Ayodele-Aribo(Rangers) prova il lancio lungo, ma Alfredo Morelos e' colto in fuorigioco.19:16

Tiro parato. Alfredo Morelos (Rangers) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55

PREPARTITA

Stella Rossa - Rangers è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Rangers sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Stella Rossa nella fase a gironi ha incontrato Lione, Brøndby IF, Sporting Braga, Ludogorets e FC Midtjylland superando il girone con 11 punti mentre Rangers ha incontrato Sparta Prague, Brøndby IF e Lione superando il girone con 8 punti.

Dove vedere Stella Rossa-Rangers di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 17 marzo.

Stella Rossa-Rangers verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League