LIVE LILLE - AJAX 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) MOHAMMED KUDUS (C)

(18) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(4) EDSON ÁLVAREZ (C)

(17) DALEY BLIND (C)

(39) ANTONY (C)

(7) DAVID NERES (C)

(6) DAVY KLAASSEN (C)

(10) JONATHAN IKONÉ (C)

(35) ROCCO ASCONE (C)

(22) TIMOTHY WEAH (C)

(24) BOUBAKARY SOUMARÉ (C)

(7) JONATHAN BAMBA (C)

(18) RENATO SANCHES (C)

Tentativo fallito. José Fonte (Lille) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:52

Yusuf Yazici (Lille) e' ammonito per un brutto fallo.21:39

Tiro parato. Antony (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Neres.21:38

Tiro parato. Antony (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:28

Tiro parato. Antony (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Edson Álvarez.21:24

Fuorigioco. Dusan Tadic(Ajax) prova il lancio lungo, ma David Neres e' colto in fuorigioco.21:23

Mehmet Zeki Çelik (Lille) e' ammonito per un brutto fallo.21:16

Edson Álvarez (Ajax) e' ammonito per un brutto fallo.21:48

Commento in diretta

PREPARTITA

Lille - Ajax è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Ajax sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Tomas Somolani e Branislav Hancko. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Lille nella fase a gironi ha incontrato Sparta Prague, Celtic e Milan superando il girone con 11 punti mentre Ajax ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere Lille-Ajax di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lille-Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Lille-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

