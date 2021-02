LIVE SALISBURGO - VILLARREAL 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) SAMUEL CHUKWUEZE (C)

(24) ALFONSO PEDRAZA (C)

(32) ÁLEX BAENA (C)

(5) DANIEL PAREJO (C)

(25) ETIENNE CAPOUE (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(23) MOI GÓMEZ (C)

(28) ANTOINE BERNEDE (C)

(21) LUKA SUCIC (C)

(45) ENOCK MWEPU (C)

(11) BRENDEN AARONSON (C)

(16) ZLATKO JUNUZOVIC (C)

Tiro parato. Mergim Berisha (FC Red Bull Salzburg) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patson Daka.22:09

Fuorigioco. Daniel Parejo(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Manu Trigueros e' colto in fuorigioco.21:45

Gol! FC Red Bull Salzburg 0, Villarreal 1. Paco Alcácer (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:43

Oumar Solet (FC Red Bull Salzburg) e' ammonito per un brutto fallo.21:39

Rigore parato! Paco Alcácer (Villarreal) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:30

Rasmus Kristensen (FC Red Bull Salzburg) e' ammonito per un brutto fallo.21:27

Rigore per Villarreal. Daniel Parejo e'stato atterrato in area di rigore.21:29

Rigore concesso da Rasmus Kristensen (FC Red Bull Salzburg) per un fallo in area.21:26

Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Daniel Parejo con cross in seguito a un calcio da fermo.21:31

Tiro parato. Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Brenden Aaronson.21:32

Commento in diretta

PREPARTITA

Salisburgo - Villarreal è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Villarreal sarà Andris Treimanis coadiuvato da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasjonnikovs. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Salisburgo nella fase a gironi ha incontrato Sivasspor e Maccabi Tel Aviv superando il girone con 0 punti mentre Villarreal ha incontrato Qarabag, Maccabi Tel Aviv e Sivasspor superando il girone con 16 punti.

Dove vedere Salisburgo-Villarreal di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Salisburgo-Villarreal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Salisburgo-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

