(20) OLEKSANDR KARAVAEV (C)

(7) ANDRII YARMOLENKO (C)

(45) MAKSYM BRAHARU (C)

(33) ROMAN SALENKO (C)

(15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)

(76) OLEKSANDR PIKHALYONOK (C)

(91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)

(29) VITALII BUIALSKYI (C)

(10) MYKOLA SHAPARENKO (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(83) EFE AKMAN (C)

(18) BERKAN KUTLU (C)

(11) YUNUS AKGÜN (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(10) DRIES MERTENS (C)

PREPARTITA

Galatasaray - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 16:30 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Dove vedere Galatasaray-Dinamo Kiev di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Dinamo Kiev si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:30 (mezz'ora prima) del 21 gennaio.

Galatasaray-Dinamo Kiev verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League