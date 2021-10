LIVE LAZIO - MARSEILLE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori13:54

Snodo cruciale per la Lazio nella ricerca della qualificazione alla seconda fase di Europe League. La squadra di Sarri, ora a tre punti dopo una sconfitta e una vittoria, se la vede con il Marsiglia di Sampaoli, reduce da due pareggi.13:54

Tra le file dell'OM diversi volti noti al calcio italiano. Tra i pali il ritorno all'Olimpico dell'ex Roma, Pau Lopez, sulla trequarti invece un altro ex giallorosso, Under. Mentre in attacco l'ex Napoli, Milik.13:58

Formazione LAZIO (4-3-3): Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic - Milinkovic Savic, Cataldi, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Luis Alberto, Hysaj, Radu, Moro, Muriqi.17:34

Formazione MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez - Saliba, Caleta Car, Luan Peres, Rongier - Kamara, Guendouzi, Payet - Under, Lirola, Milik. A disposizione: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Enrique, Dieng, De la Fuente, Gueye, Amavi, Sciortino.17:54

Turnover in casa Lazio, Strakosha tra i pali, Marusic viene dirottato a sinistra con Lazzari sulla destra, al centro accanto ad Acerbi c'è Luiz Felipe. Conferma per Basic in mezzo al campo. In attacco gioca Zaccagni. Parte nuovamente dalla panchina Luis Alberto. Nel Marsiglia in porta l'ex Roma, Pau Lopez, parte titolare anche l'altro ex giallorosso Under che affiancherà Lirola e Milik, nel tridente offensivo.17:58

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - MARSIGLIA. Arbitra Aytekin.18:46

3' Prova a tenere palla la Lazio nella metà campo avversaria in questo avvio.18:49

8' Molti errori e palloni persi in questo avvio di gara da parte di entrambe le squadre.18:53

9' Guendouzi si coordina da fuori area e prova la conclusione, nessun problema per Strakosha.18:55

14' Marsiglia pericoloso! Lirola mette un pallone teso in area, dove Under ci arriva di prima ma spara alto sopra la traversa.19:00

18' Prova a mettere pressione ora la Lazio, ma non trova gli spazi giusti.19:05

20' MILIK! Sinistro del polacco da fuori area, il tiro in diagonale finisce di poco alla sinistra di Strakosha.19:06

25' Partita che fino ad ora non riesce a prendere quota, ritmi piuttosto bassi.19:12

30' Lancio in profondità per Milik che controlla e prova una girata di sinistro. Palla alta sopra la traversa.19:16

31' Percussione di Zaccagni in area ma al momento del tiro decide il passaggio centrale verso Basic. Recupera la difesa ospite.19:17

33' LAZIO PERICOLOSA! Calcio d'angolo, palla in area dove Luiz Felipe da pochi passi riesce a calciare ma non ad inquadrare la porta.19:20

38' MARSIGLIA PERICOLOSO! Grande riflesso di Stakosha su un tiro a giro di Under.19:26

44' Punizione Lazio dalla trequarti, calcia Cataldi e palla che taglia tutta la difesa ma finisce sul fondo.19:30

45' Fine primo tempo: LAZIO - MARSIGLIA 0-0.19:31

Partita bloccata e con poche occasioni da rete, ospiti però più pericolosi e andati vicino al vantaggio con Milik e Under.19:32

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO - MARSIGLIA. Si riparte senza sostituzioni.19:47

49' Scatto di Under e palla morbida in mezzo all'area, smanaccia Strakosha.19:50

51' IMMOBILE! Lancio in verticale di Cataldi e scatto di Immobile che entra in area calciando di collo, ma manda alto sopra la traversa.19:53

52' Cartellino giallo per Payet per proteste.19:54

56' Scatto di Lazzari che entra in area e mette in mezzo, Immobile non ci arriva per un soffio.19:57

56' Triplo cambio nella Lazio, entra Pedro per Felipe Anderson.19:58

56' Akpa Akpro prende il posto di Milinkovic Savic.19:58

57' Dentro anche Luis Alberto per Basic.19:58

58' Gol di Immobile ma in posizione di fuorigioco! L'attaccante entra in area e beffa Pau Lopez con un tocco morbido ma il guardalinee alza la bandierina.20:02

61' Sostituzione nel Marsiglia, entra Dieng per Lirola.20:03

65' Rischia Lazzari con Payet che recupera palla e fa partire un gran tiro a giro dal limite, palla di un soffio alta.20:07

67' Destro di Zaccagni da fuori area, smanaccia Pau Lopez.20:09

69' IMMOBILE! L'attaccante si avventa su un pallone e da posizione defilata calcia di potenza scheggiando la traversa.20:16

73' Cartellino giallo nel Marsiglia, ammonito Kamara.20:16

73' Doppio cambio negli ospiti, entra Gueye per Guendouzi.20:18

73' Esce Milik per Gerson.20:18

77' Nella Lazio entra Prescoli per Zaccagni.20:18

77' Lucas Leiva prende il posto di Cataldi.20:19

80' Ultima fase di una gara ancora inchiodata sul nulla di fatto e con gli ospiti che provano a fare gioco.20:21