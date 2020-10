LIVE CELTIC - MILAN 0-2 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) JENS PETTER HAUGE (C)

(4) ISMAEL BENNACER (C)

(7) SAMU CASTILLEJO (C)

(8) SANDRO TONALI (C)

(33) RADE KRUNIC (C)

(79) FRANCK KESSIÉ (C)

(21) BRAHIM DÍAZ (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(52) EWAN HENDERSON (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

(17) RYAN CHRISTIE (C)

(27) MOHAMED ELYOUNOUSSI (C)

(77) KARAMOKO DEMBELE (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(30) JEREMIE FRIMPONG (C)

(21) OLIVIER NTCHAM (C)

(8) SCOTT BROWN (C)

(93) DIEGO LAXALT (C)

SOSTITUZIONE CELTIC. Lennon cambia modulo: dentro Elyounoussi, Welsh non rientra.22:02

Lennon ha bisogno di studiare alternative per innescare maggiormente gli attaccanti; Pioli può continuare a sfruttare l'ottimo lavoro tattico di Ibrahimovic, decidendo come e quando gestirne le energie.21:49

Rossoneri inizialmente sopresi dall'aggressività dei padroni di casa, sembrano faticare ma pungono alla prima occasione con un bel inserimento di Krunic abile di testa, Ibrahimovic gioca in ogni parte del campo aprendo gli spazi ai compagni, Brahim Diaz raddoppia su assist di Theo Hernandez.21:47

Sventagliata di Castillejo, Brahim Diaz manca l'aggancio in area.21:44

PILLOLA STATISTICA: Il Milan non segnava almeno due gol in 10 partite consecutive considerando tutte le competizioni da dicembre 1964.21:45

Brahim Diaz serve la sovrapposizione di Theo Hernandez, Ajer non si fa superare da Ibrahimovic.21:41

Ibrahimovic agisce in ogni parte del campo, suggerimento per Castillejo, leggermente troppo profondo.21:40

Lancio per Theo Hernandez, controllo sbagliato, palla sul fondo.21:38

L'azione prosegue, Castillejo penetra in area dalla destra, McGregor protegge l'uscita di Barkas.21:37

Ibrahimovic al limite per Krunic, steso da Ajer, punizione per i rossoneri da posizione favorevole.21:35

Ibrahimovic per Castillejo, Ajer blocca il passaggio di ritorno.21:29

Brahim Diaz centra dalla sinistra, Duffy salta più in alto di Ibrahimovic, Romagnoli dal limite contratto da Ajer.21:28

Ibrahimovic si rende utile in fase difensiva, all'altezza della bandierina, i rossoneri fanno ripartire l'azione.21:24

Brahim Diaz se ne va sulla sinistra, palla in area per Ibrahimovic, fermato da Welsh.21:21

Batte Griffiths, Ibrahimovic prolunga in angolo, primo della gara.21:19

PILLOLA STATISTICA: Rade Krunic ha impiegato 861 minuti per segnare il suo primo gol con la maglia del Milan, ma solo 14 di questi in Europa League.21:45

GOL! Celtic-MILAN 0-1! Rete di Krunic. Cross di Castillejo, Krunic svetta in area e di testa beffa Barkas. Guarda la scheda del giocatore Rade Krunic 21:14

Errore di Theo Hernandez, Ajeti per Griffiths, fermato in fuorigioco.21:11

Laxalt cambia gioco per Frimpong, cross spazzato da Romagnoli.21:11

Ajeti si libera in area, tiro murato da Romagnoli.21:08

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.21:03

Pioli fa esordire Diogo Dalot, ex Man Utd, sull'out di destra, mantiene Ibrahimovic di punta con Castillejo-Krunic-Brahim Diaz a supporto, Tonali in mediana.20:04

Lennon conferma nove undicesimi della squadra sconfitta nel derby contro il Rangers sabato scorso, affidandosi in attacco al tandem Ajeti-Griffiths. Spazio sulla sinistra all'ex Laxalt.20:04

4-2-3-1 per il Milan: Donnarumma G. - Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Kessie - Castillejo, Krunic, Brahim Diaz - Ibrahimovic. A disp.: Donnarumma A., Tatarusanu, Calabria, Conti, Kalulu, Bennacer, Saelemaekers, Colombo, Hauge, Maldini, Rafael Leao.21:16

Il club rossonero, a punteggio pieno in Serie A, dopo essersi qualificato ai rigori contro il Rio Ave, inizia l'avventura ai gironi affrontando i biancoverdi, eliminati dal Ferencvaros nei turni preliminari di Champions League.20:01

Al Celtic Park di Glasgow tutto pronto per Celtic-Milan, prima giornata di Europa League, gruppo H.19:45

Commento in diretta

PREPARTITA

Celtic - Milan è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Milan sarà Matej Jug coadiuvato da Matej Zunic e Grega Kordez.

Dove vedere Celtic-Milan di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Celtic-Milan si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Celtic-Milan verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

