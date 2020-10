LIVE DUNDALK - MOLDE 0-0 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(15) TOBIAS CHRISTENSEN (C)

(11) MARTIN ELLINGSEN (C)

(22) OLA BRYNHILDSEN (C)

(23) EIRIK ULLAND ANDERSEN (C)

(16) ETZAZ HUSSAIN (C)

(17) FREDRIK AURSNES (C)

(7) MAGNUS WOLFF EIKREM (C)

(11) PATRICK MCELENEY (C)

(6) JORDAN FLORES (C)

(27) DANIEL KELLY (C)

(24) JAMIE WYNNE (C)

(22) STEFAN COLOVIC (C)

(8) JOHN MOUNTNEY (C)

(7) MICHAEL DUFFY (C)

(10) GREGORY SLOGGETT (C)

(5) CHRIS SHIELDS (C)

(16) SEAN MURRAY (C)

Stian Rode Gregersen (Molde) e' ammonito per un brutto fallo.19:14

Fuorigioco. Magnus Wolff Eikrem(Molde) prova il lancio lungo, ma Marcus Holmgren Pedersen e' colto in fuorigioco.19:13

Fuorigioco. Chris Shields(Dundalk) prova il lancio lungo, ma Patrick Hoban e' colto in fuorigioco.19:21

Fuorigioco. Fredrik Aursnes(Molde) prova il lancio lungo, ma Ohi Omoijuanfo e' colto in fuorigioco.19:07

Fuorigioco. Michael Duffy(Dundalk) prova il lancio lungo, ma Patrick Hoban e' colto in fuorigioco.19:08

Fuorigioco. Magnus Wolff Eikrem(Molde) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.19:00

PREPARTITA

Dundalk - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Dundalk - Molde sarà Petri Viljanen coadiuvato da Mika Lamppu e Riku Vihreavuori.

Dove vedere Dundalk-Molde di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Dundalk-Molde si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 22 ottobre.

Dundalk-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

